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花椒百万赢家活动调整 周鸿祎称360答题神器已下线

花椒百万赢家活动调整 周鸿祎称360答题神器已下线
2018年01月13日 21:51 新浪科技
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　　新浪科技讯 1月13日晚间消息，今晚有网友发现，花椒“百万赢家”本该8点进行的直播并未按时进行，另外，本位于花椒直播热门页面的“百万赢家”入口也已经下线。

　　在线客服对此给出的回复是，由于活动临时调整，请随时关注官方活动通知，提现问题可点击“我的-私信”，点击百万赢家相关链接进行提现操作。另外，提示的开场时间为14日的上午10：50分。

　　今日下午，在“百万赢家”的一场直播答题中，题目“王祖贤目前定居在哪个国家”的答案选项表述上出现了严重错误，答案选项将“香港”、“台湾”与“加拿大”一起列为国家。此举引发众多网友不满。花椒官方随即发布道歉声明，称因出题者不慎造成此事，日后将加强后续出题的审核环节与流程。

　　而在昨日周鸿祎还在活动现场将103万现金交到获奖者手中，以借此宣传“百万赢家”。

　　值得注意的是，此前，针对近日在线答题的火爆，易凯资本创始人兼CEO王冉曾在朋友圈中发问：现在遍地开花的知识问答市场一个月内会发生什么？A、更多玩家跟进，B、出现单场千万奖金额，C、有关部门出台严格政策。

　　马化腾选了C，而周鸿祎则选择A，他表示，有什么理由限制这种非常正能量的活动呢？更多玩家，随后他更表示，A选项应该改成巨头纷纷进入。

　　另外，今日晚间，周鸿祎在朋友圈中表示，已让公司同事下线“360搜索智能答题神器”。周鸿祎认为，本来问答是个很好玩的乐趣，被这种所谓AI搞得一点都不好玩了，没乐趣了，AI能不能去解决更有意义的问题而不是作弊。“这种砸场子的事情没意思。我们还是专心把问答的内容做好，把问答的玩法创新。”

　　此前的1月13日，360搜索宣布360搜索智能答题神器支持双平台，包括西瓜视频和冲顶大会；百度旗下的一款文字、语音、图像搜索产品“简单搜索“在1月5日进行了更新，而优化的主要内容就是语音搜索，“助你答题抽奖，先声夺人。”更新语中描述道；1月10日，搜狗CEO王小川在朋友圈宣布，搜狗借助汪仔在“一站到底”的OCR和答题技术，帮助大家冲顶各大问答平台。“这套技术不需要问答数据库，通过机器搜索语义以及搜索并给出唯一答案。”（宵寒）

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