腾讯：腾讯区块链从未以任何形式参与代币发行或交易

新浪科技讯 1月13日晚间消息，今日腾讯发布声明称，腾讯区块链是完全自主研发的区块链底层技术，一直致力于构建区块链开放服务平台，用以解决商业企业间的信任问题。腾讯区块链从未以任何形式参与代币发行或交易相关活动，也未与任何机构展开此方面的合作。

腾讯表示，近日，部分机构和个人打着与腾讯区块链合作的旗号，从事代币发行或交易相关活动。

以下为声明全文：

腾讯区块链是完全自主研发的区块链底层技术，一直致力于构建区块链开放服务平台，用以解决商业企业间的信任问题。腾讯区块链从未以任何形式参与代币发行或交易相关活动，也未与任何机构展开此方面的合作。

事实上，早在2017年9月份，中国人民银行就曾规定任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。包括中国人民银行在内的七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出，代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

数字币仅是区块链技术众多应用之一。腾讯区块链致力于推进区块链技术与各类真实行业应用场景的有效融合。在金融行业，腾讯区块链已构建了完整的供应链金融服务平台，正在帮助解决中小企业融资难融资贵问题。在法务存证领域，利用区块链的不可篡改完整追溯特性，腾讯区块链平台确保了电子证据的真实可信。在公益方面，我们搭建了公益寻人链，提升了走丢儿童找回的效率。腾讯区块链同时还在其它如物流、资产证券化、版权等领域落地。

我们在2017年4月份发布了腾讯区块链白皮书，希望与各行各业合作伙伴一起共同推动区块链技术的普及应用和行业健康发展，助力企业突破创新。