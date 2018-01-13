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直播问答将港台列为国家 花椒道歉：出题者不慎

直播问答将港台列为国家 花椒道歉：出题者不慎
2018年01月13日 16:32 新浪科技
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　　周鸿祎:王思聪介绍直播问答想让我投 结果我自己做了

　　新浪科技讯 1月13日下午消息，周鸿祎昨晚刚将103万现金交到获奖者手中，想借机大肆宣传《百万赢家》一把，不料却等来了负面消息。今天，在《百万赢家 》的某场直播问答中，答案选项将港台列为国家，此举引发众多网友不满。花椒官方随即发布道歉声明，称因出题者不慎造成此事，日后将加强后续出题的审核环节与流程。

　　昨晚，周鸿祎现身《百万赢家》发布会，将103万元现金交到获奖者小容手中。一时间，老周手捧103万现金的照片席卷朋友圈。

　　在周鸿祎看来，政府会大力倡导直播问答的模式，“这是网络直播中的一股清流”。360官方称，未来360与花椒还将投入更多资源和专业化团队，持续打造《百万赢家》超级IP，创新玩法和互动模式。

　　据官方数据显示，截止1月11日，《百万赢家》共举办51场直播，累计奖金池达2235万，近250万人次获奖。

　　正当360在为《百万赢家》做正面宣传时，意想不到的事发生了。

　　在今天《百万赢家》的直播答题中，题目“王祖贤目前定居在哪个国家”的答案选项表述上出现了严重错误，答案选项将“香港”、“台湾”与“加拿大”一起列为国家。网友们发现后，立即刷屏指责。

　　不久后，花椒官微和百万赢家官微发布了道歉声明，称因出题者不慎造成此事，错误并非本意，必须承担责任。日后将加强后续出题的审核环节和流程。（韩大鹏）

　　以下为致歉声明原文：

　　尊敬的各位网友与用户：

　　今日《百万赢家》直播答题中，题目“王祖贤目前定居在哪个国家”的答案选项表述上出现了严重错误。由于出题者不慎，题目的答案选项将“香港”、“台湾”与“加拿大”一起列为国家。香港和台湾都是中国领土不可分割的一部分。答案中出现这样的严重错误，虽非我们本意，但我们必须承担责任。在这里，我们向广大网友表达真诚的道歉。

　　我们衷心感谢广大网友对百万赢家的支持和关注，感谢广大网友及时指出了我们工作中的错误。我们将加强后续出题的审核环节和流程，严格杜绝这种情况再次发生。请广大网友与用户监督！

　　《百万赢家》

　　1月13日

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