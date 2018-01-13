台湾查获电信诈骗集团 嫌犯称看大陆影视剧学口音

台湾警方近日查获一个电信诈骗集团，假装大陆移动、电信公司工作人员骗取大陆民众钱财。据嫌犯交代，平时他们还会特别观看大陆的影视剧，学习模仿大陆口音和说话方式。

警察破窗，立刻冲进套房里，逮捕嫌犯。嫌犯看到警察出现，四处窜逃，警察也立刻跟着追上楼。

警察出奇不意攻坚，嫌犯措手不及，被警力逮捕上铐。警察继续搜查，发现嫌犯诈骗话术的教战手则，而且他们还假扮成中国移动客服人员，一个月就得手25万人民币，高达台币110万元。

犯罪嫌疑人：您公安局打电话找咱们客服中心，有什么事吗？

诈欺嫌犯刻意字正腔圆，还卷舌，但碰到大陆口头用语，就露馅了。

犯罪嫌疑人：不是，我这边是客服中心，您打电话来什么…要干啥呢？

大陆人不讲“什么事”讲“干啥呢”这句讲错了，听到对方是公安局，还很镇定，嫌犯跟警察说，口音都是模仿大陆连续剧、电影的。

台中市警局第二分局侦查队副队长 王佩龄：观看大陆的电视剧以及电影，来模仿口音，你的电话可能会被断话等，以这种说辞为由，一旦取信民众之后，就会再将电话转给佯装为武汉公安的，第二线诈骗集团成员。

毛姓嫌犯带头的诈骗集团，总共7个人，为了躲避警方，藏匿在台南麻豆真理大学附近学生套房，警方出动20多人，架楼梯走遮雨棚，悄悄爬进2楼阳台破窗攻坚，嫌犯看到警方，还把犯案手机丢进马桶，但冲不下去，最后诈骗证据全都现形。