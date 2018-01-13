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“直播问答”走红网络 折射多元化时代“知识无界”

“直播问答”走红网络 折射多元化时代“知识无界”
2018年01月13日 10:03 中国新闻网
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　　中新社太原1月13日电 （记者 胡健）进入2018年，多款“直播问答”平台走红网络，“知识就是金钱”的口号在中国民众的朋友圈呈刷屏之势。日渐飙升的奖池也极大刺激着网民的“智慧神经”，每天数百万的网民参与度让其成为新年伊始的热门话题。

　　从最初的“孤军奋战”到三五成群的“团战”，“90后”太原姑娘张琼然最近玩得“不亦乐乎”。虽然只有几十元（人民币，下同）入账，但她依然认为，“这是靠自己的知识获得，尤其在很多朋友都答不出的情况下，感觉自己智商爆表。”

　　在趋于同质化的游戏规则下，张琼然已向身边的亲朋好友推荐了多款直播问答平台，一众好友互助答题的景象在中国的高校、办公室等场所悄然兴起，这也是此类平台短时间走红的原因之一。　　此类脱胎于美国HQTrivia的全新形态的互联网产品一跃成为中国社会热点，短短几天时间，单场在线用户从几十万直线飙升至400多万，吸粉速度之快已达现象级。今日头条旗下的直播问答平台“西瓜视频”则一跃升至AppStore下载榜单榜首，百度指数的关键词搜索指数同比增长十倍。　　自2017年12月25日《冲顶大会》上线之后，《百万赢家》《百万英雄》《黄金十秒》《芝士超人》等多款直播问答平台陆续在2018年1月初扎堆上线，民众只要答对12道题便可瓜分5万元至300万元不等的奖金。12日当天，更有某直播平台“撒币”1100万元。未来一周，还将有多款同类产品陆续上线。

　　走红的背后也带来诸多思考。烧钱模式背后如何实现商业变现？为何民众会热衷参与？对于此类新兴业态，监管如何跟进？互联网经济时代如何才能不被“昙花一现”……

　　“传统企业获得目标消费者需要打广告，而网络世界需要大量的粉丝，这就催生很多‘金主’涌向互联网市场，而一旦长期看不到收益，便会中断投资，此类模式就难以持续。此前成功的‘烧钱模式’都走向可持续发展的道路，这是市场需求的必然。”山西财经大学MBA教育学院院长卫虎林说。

　　除去经济层面，卫虎林认为，直播问答平台的产生，也是全民素质和求知欲提高的体现。他说，在当前以“90后”“00后”为代表的年轻一代中，他们成长在一个多元化信息时代和“知识无界”的世界里。在互联网平台，人人都可以当“先生”，把原先金字塔式的人才结构扁平化，反应了民众整体素质的提高。

　　著名财经评论家严跃进在接受媒体采访时表示，直播答题的形式较为新颖，此类模式实现了去庸俗化的目的，且植入了一定的知识性，是对原有直播模式的一个调整。同时，直播平台也存在诸多隐患，例如奖金设置，中间是否有造假等，后续还需要相关部门的监管，及时出台相关的制度和规定，更好地规范互联网平台的运作。（完）
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