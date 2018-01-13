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马苏的生意经:投资乐视等多企业 年入数千万登富豪榜

马苏的生意经:投资乐视等多企业 年入数千万登富豪榜
2018年01月13日 12:06 新京报
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　　来源：新京报旗下公众号理财帮

　　新年伊始，最热闹的当属明星们了。李小璐的事情还没完，马苏又跌进了舆论漩涡，昨日下午，马苏在海淀法院签署了起诉黄毅清的诉状和文件，要求法院刑事审判庭认定黄毅清构成诽谤罪，承担相应的刑事责任。

　　聊八卦帮主（ID：banglicai）不擅长，不过聊投资和企业，就是帮主的长处了。出于职业的习惯，看到新闻后顺便去搜了下马苏这些年的投资版图。

　　帮主发现，马苏的两笔投资投向了乐视旗下的两家公司。马苏投资的两家乐视的企业中，分别与贾乃亮、《甄嬛传》导演郑晓龙为合伙人。

　　年入数千万登福布斯榜 投资多家企业

　　帮主查询福布斯中国名人榜发现，马苏在2014年、2015年连续两年上榜，分别位居76位、84位，收入分别为1850万元、2690万元。

　　2014福布斯中国名人榜

2015福布斯中国名人榜2015福布斯中国名人榜

　　根据天眼查等信息，帮主发现马苏的投资记录很简单，马苏共在2家企业担任法定代表人，集中在商务服务业行业。其中，天眼查还显示，马苏还为上海一合苏影视工作室的高管。

　　其中，上海一合苏影视工作室的经营范围包括：影视文化艺术活动交流策划，舞台艺术造型策划，文学创作，企业营销策划，展览展示服务，摄影摄像服务，翻译服务，影视器材、服装、舞台灯光音响设备租赁（除金融租赁）。

　　南京小马文化艺术工作室的经营范围包括：组织文化艺术交流；文艺创作；承办展示、展览；影视策划；投资咨询；投资管理；公共关系服务；影视服装、道具、器材租赁服务；会议服务。

　　马苏共投资2家企业，分别为北京锦阳资产管理中心（有限合伙）、上海一合苏影视工作室，集中在商务服务业行业。

　　2017年12月，马苏还投资了一家火锅店，黄渤、刘诗雯等文体明星现身支持。有消息称马苏的前男友孔令辉亦到场支持。

　　投资乐视旗下两家公司 与贾乃亮、郑晓龙为合伙人

　　上述提到，马苏投资了北京锦阳资产管理中心（有限合伙）。天眼查显示，北京锦阳资产管理中心（有限合伙）经营期限2014-06-26开始，经营范围包括资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；投资；投资管理。

　　2015年7月29日，该公司认缴出资额，新增自然人股东有刘涛、郭德纲、贾乃亮、李晨、秦岚、马苏、苏芒、霍思彦等人，不过公司未公布股东具体的出资比例。

　　此外，南京云鹰低飞影视文化工作室、上海陈赫影视文化工作室也是锦阳资产的股东，上述两家企业的法人分别是倪妮和陈赫。

　　另据相关工商信息显示，北京锦阳资产管理中心（有限合伙）为乐视影业（北京）有限公司的股东。

实际上，除了投资北京锦阳资产，马苏还投资了乐视下属另一家公司网酒网。实际上，除了投资北京锦阳资产，马苏还投资了乐视下属另一家公司网酒网。

　　公开信息显示，2016年，网酒网引入股东马苏。彼时，网酒网CEO李锐表示，网酒网将开创酒行业大IP时代，借助明星品牌效应打造自由品牌矩阵，对合作伙伴（经销商）开启亿级股权激励计划。

　　据媒体2016年报道，马苏是继郑晓龙之后第二位在网酒网投资千万级别的明星股东，其总投资1000万元，持股比例为1.0038%。

　　那么，排出《甄嬛传》的导演郑晓龙投资多少呢？

　　据天眼查中网酒网融资历史，2016年5月16日，乐视旗下网酒网获花儿影视导演郑晓龙等7200万元投资。

　　另据北京网酒网电子商务股份有限公司2016年年度报告，马苏、导演郑小龙均为网酒网股东，其中郑小龙于2016年11月29日出资409.6146万元，持股2.89%，马苏于同一天认缴出资142.2273万元。

　　公开信息显示，网酒网2011年成立，2013年初正式上线运营。2016年8月24日，网酒网在新三板挂牌，挂牌前，贾跃亭为网酒网的实际控制人。天眼查信息显示，乐视控股（北京）有限公司持股网酒网50.35%，为第一大股东。

　　不过，近年网酒网业绩不佳。2017年4月24日，在网酒网挂牌新三板仅8个月后，该公司发布公告称申请在新三板终止挂牌，由此成为酒类新三板上市公司中的首家退市企业。

　　为何马苏投资了乐视两家公司？马苏未对外说明过。不过马苏和甘薇的关系似乎不错，网上流传有马苏、甘薇、李小璐等人一起吃饭的饭局照。

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