“降速门”又如何？苹果市值突破9000亿美元

新浪美股 北京时间13日讯，即使“降速门”负面影响仍存，苹果公司股价依旧实现上涨，突破9000亿美元大关。截至美国时间12日收盘，苹果收涨1.03%，刷新收盘纪录高位至177.09美元，2018年已涨逾4.6%，市值达到9008.667亿美元。

前一天，美国传来消息，美国第三大全国性运营商T-Mobile宣布即日起，对iPhoneX实行大幅度的优惠活动，消费者可以享受到买一送一的待遇，优惠手机覆盖了苹果近期发布的所有产品，iPhone 8，iPhone 7，以及iPhone X。

同时，法国、韩国等国消费者因“降速门”纷纷对苹果公司提起诉讼，要求获得赔偿。

不过苹果股价并没有受此负面消息影响。仍然在周五收盘上涨1.03%，刷新收盘纪录高位至177.09美元，2018年已涨逾4.6%，市值达到9008.667亿美元。

其他科技股同样收涨。谷歌母公司收涨1.67%，刷新收盘纪录高位至1130.65美元，市值达到7824.485亿美元。亚马逊收涨2.23%，报1305.20美元、最近八个交易日持续刷新收盘纪录高位，最近九天涨超11.6%，当前市值6289.396亿美元，本周累涨6.2%。微软收涨1.7%，刷新收盘纪录高位至89.58美元，市值6912.273亿美元。奈飞收涨1.84%，报221.23美元，连续三天创收盘纪录新高，市值957.331亿美元。