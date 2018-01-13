小偷偷iPhoneX故意留他人身份证 聪明反被聪明误

小偷(左)现身超市。

小偷偷了iPhone X手机后，留下别人的身份证，想误导民警，如果却因此留下了蛛丝马迹。

深夜商场手机失窃，现场留下一张身份证

“警察同志，我要报案！”，1月3日上午10点，一名男子匆匆赶到文晖派出所报案大厅。

报案男子是和平广场世纪联华超市宏图三胞店店主，当天凌晨零点30分左右，店里的一只64G银色iPhone X展机被盗，损失八千多元。

接手这个案子的民警是胡昊和王伟，他们从超市监控视频中发现了线索：一个身穿黄绿相间迷彩服，用灰色口罩遮住下半张脸的男子有很大嫌疑。同时，他们还发现了一个细节，男子在现场遗落下了一张身份证！这可是重要线索啊！

对于这条有些太容易得就到手的线索，胡昊和王伟非常谨慎。他们仔细比对了身份证上的照片和监控中戴口罩的男子，最终确认，身份证上的人并不是盗窃手机的人，这也许只是对方留下的一个烟幕弹。

但这还是给民警留下了一条破案思路：嫌疑人会不会之前使用过这张身份证？经过调查，这个推测果然得到验证，嫌疑人曾使用这张身份证在杭州某家网吧频繁上网，嫌疑人的真实身份终于弄清。

民警上门调查，竟然随即接到投诉电话

1月4日下午，胡昊和王伟前往嫌疑人暂住登记地开展调查。房内有人，但并不是嫌疑人本人，并表示不知道嫌疑人的去向。然而就在胡昊和王伟刚离开出租房后不久，“蹊跷”的一幕却发生了。

“你们上门检查的人态度不太好！”派出所竟接到了投诉电话。

嫌疑人得知有人上门进行居住登记查验时，“自作聪明”地拨打110投诉。在翻看了案发后近48小时的小区视频监控后，民警最终查证，嫌疑人1月3日离开小区后，一直没有回来，并且从离开时的情形判断，短时间内他似乎不急着回来。与此同时，在后方小组的支援下，警方确认了嫌疑人的准确落脚点，并在嫌疑人朋友的住处成功抓获嫌疑人。

好赌欠下高利贷，只好铤而走险

在派出所里，嫌疑人在证据面前，最终承认了自己盗窃手机的事实。

童某1997年生，衢州人，去年9月偷着用同事手机给自己转账一万元，考虑到是初犯，当时童某被判处半年缓刑。

童某好赌，赌博输了钱，就借高利贷，还不出钱被催债，到处被高利贷公司的人围堵，于是他打起了同事钱的主意，去年案发后，童某销售医疗器材的工作也丢了。

童某的打扮，也和欠高利贷有关。为了躲避讨债，童某平时出门都戴上口罩，身上还时常备着几张通过各种渠道得来的他人身份证。

童某这次的作案动机，还是和欠高利贷有关。

民警通过侦查了解到，童某得手后，将手机在一家通信市场以6500元的价格销赃，这笔钱就被拿去还高利贷了，事后民警在通信市场成功将手机追回。

民警了解到，童某的父母离异，而童某自从去年初犯后，家人觉得颜面丢尽，童某也不再与家人联系，甚至连父母的联系方式都没了，而父母对童某，也处于不管不顾的状态。

等待童某的，将是法律的制裁。