滴滴美团摩拜交叉抢地盘 可送外卖的网约车要来？

中新网客户端北京1月13日电（记者 吴涛）看似稳定的移动出行格局近来频生变化，美团在多地上线网约车业务；摩拜也推出了共享汽车服务；滴滴接管小蓝车并宣布将推出自己的共享单车平台。这些变化表明了什么？又会给行业和普通用户带来哪些变化呢？

资料图：2016年7月28日，山西太原，民众使用网约车服务。 中新社记者 武俊杰 摄

移动出行混战：跨界抢地盘

这些变化发生后，记者分别采访了三家企业。滴滴方面表示，共享单车本身会给用户带来便捷与实惠，其布局跟网约车业务并不冲突，只是出行场景不同。

上线共享汽车业务后，摩拜称，旨在用自己技术，打造车、桩、网一体化的交通立体模式，一站式解决消费者从骑行、到驾驶、再到骑行（骑-乘-骑）的多场景出行需求。

美团点评方面表示，其使命是让大家“吃得更好、活得更好”，而餐饮、娱乐等业务均与出行紧密相连，进入出行服务，恰好是让用户体验更便捷。

对于这些变化，上海社会科学院互联网研究中心首席研究员李易接受中新网记者采访时分析，这其中，只有外卖业务看起来和移动出行的联系有点远，但实际在国际上，包括Uber在内的网约车企业，早就开始做外卖业务了。

“美团布局网约车的心态可能是‘与其被动挨打，不如主动出击’，另外这也可给美团的上市再加‘故事’”。李易说。

公开资料显示，2015年，滴滴就入股了外卖平台饿了么；Uber也在2014年推出了外卖业务Eats，另外，他们还有配送服务Uber Rush。

李易分析，原来大家都认为外卖、网约车、共享单车会分别成为行业寡头，但目前这些变化表明，一旦形成平台经济，是很可怕的，业务没有边界，并且随时可跨界，现在是外卖，未来还可能做快递。

资料图：成排的摩拜单车在路边停放。中新网 吴涛 摄

烧钱大战很可能再次来袭

这一轮跨界抢地盘来势汹汹。有消息显示，美团网约车对司机端抽成比例为8%，这比滴滴整整减少了一倍以上，而且在部分地区还有奖励，例如北京前5万名司机前三个月零抽成。

记者还注意到，不知是否因为竞争压力，老牌的网约车企业易到最近也下调了司机端的抽成比例，从原来的21%下调为5%。不过易到现在的实际控制人、韬蕴资本创始人温晓东表示，这和美团把佣金降到8%没什么关系。

不止是网约车，在共享单车领域，平台之战也一直是在“烧钱”的状态中。各种优惠、免费骑行活动不断；摩拜和ofo等推出的月卡模式，更是价格低廉，最低仅2元就可包月。

另外，为什么说移动出行领域烧钱大战有可能重启，记者在调查中发现，司机对网约车平台忠诚度并不高，有网约车司机对中新网记者直言，“自然是哪家平台给钱多跑哪家。”

“这种状况下，烧钱大战的可能性很大。”李易分析，如果滴滴反应不够灵敏，美团网约车就有机会做大；但如果滴滴反应，就需要调整司机抽成比例等。不过李易还表示，如果滴滴反应够灵敏，在网约车领域，其他平台或很难再与之抗衡。

滴滴创始人兼首席执行官程维也评价了美团网约车，他说，中国有350家网约车平台，多一个竞争者而已，滴滴碰到了太多的对手，美团肯定不是最弱的，但也未必是最强的。

资料图：美团外卖小妹在送外卖的路上。中新网记者 富宇 摄

用户享受补贴打车、骑车的优惠将更多

企业混战移动出行，用户能得到哪些实惠？经历过2014年网约车补贴大战的用户都知道，动辄十几元的红包不是闹着玩的，一个打车起步价妥妥地就有了。移动出行一旦再次引发烧钱大战，红包自然是少不了的。

李易称，对广大用户来说，移动出行混战肯定是好事，竞争存在，服务才会更好，用户还有可能得到竞争补贴。

另外，用户在移动出行体验上也会更好。试想一下，一份共享单车押金，多种共享单车随便骑；共享单车和共享汽车、网约车接驳不卡壳，1分钟的时间都不会让你浪费；你的外卖可能是网约车送来的，更快更稳不撒汤；更甚者，说不定未来还可以在车上吃外卖呢。

这些都不是没有可能，比如，滴滴已经推出过“一键叫小龙虾”服务；其平台上也已汇集了专车、快车、顺风车、共享单车等功能，而且未来共享单车还会纳入包括ofo、小蓝车在内的多种共享单车。

种种迹象表明，未来移动出行一个APP解决所有事儿是大概率事件。摩拜也表示，未来用户将无需切换APP即可使用摩拜共享汽车，实现开锁、还车、订单支付等功能，一个APP满足多种出行需要。

但问题又来了，同样是一个APP囊括移动出行所有服务，你是选择摩拜、美团、还是滴滴？巨头之争，恐怕撕战仍是少不了的。（完）