百万大奖突破红线 答题平台违规无人监管

“奖金收到了，真金白银啊！”、“扫二维码，咱俩各得一张复活卡”、“12道题，第三题挂了”……最近，许多网友都忙着做一件事情，就是在直播平台上答题，这个被称为2018年“互联网风口”的直播平台答题模式，吸引了无数公众参与其中。

1月10日，针对近日在线答题的火爆，易凯资本创始人兼CEO王冉在朋友圈中发布了一条关于在线答题的问题：现在遍地开花的知识问答市场一个月内会发生什么？A、更多玩家跟进，B、出现单场千万奖金额，C、有关部门出台严格政策。

就此，腾讯CEO马化腾直接给出答案C，认为有关部门出台政策限制。而360公司CEO周鸿祎则选择了A，并回复称，“有什么理由限制这种非常正能量的活动呢？应该选择A”，更多玩家跟进，进而补充说，“A选项应该改成巨头纷纷进入。”

那么，此类平台究竟是否合法？是否如马化腾所言，有关部门应该出台政策进行限制？

大佬集体“撒币”

其实，最早听说直播平台还要追溯到1月3日，也就是王思聪30岁生日的当天。他在微博发了一条消息称，“每天我都发奖金，今晚9点就发10万，如果你觉得自己很聪明，那就来试试‘冲顶大会’APP，只要你答对12道题，就能拿到钱，随时提现，非常简单，我撒币，我乐意。”显而易见，王思聪拿出10万元人民币，给自己投资的一款名叫“冲顶大会”的手机答题赢钱游戏当作奖金。

这款结合了直播和弹幕形式的答题游戏，规则并不复杂。每场设置有12道选择题，参与者必须在10秒内作答，超时或者答错即被淘汰，12道题全部回答正确的参与者平分所有奖金。

发钱的活动原本就很吸引人，加之这一新奇玩法，平台瞬间吸引了25万人围观，当晚，这场答题游戏有1929人平分了10万元奖金，每人获得51.84元。

很快，直播答题赢奖金的这种模式，除了冲顶大会外，今日头条、映客、YY直播等涉足视频或直播业务的互联网公司也都看上了这个生意，并且，很多单场的在线人数以及奖金额度纷纷突破百万，“直播答题”这个新风口很快进入了“白刃战”，甚至，冲顶大会、花椒“百万赢家”等平台每天烧千万，但这还只是开始。

“直播答题是交互性极强的新的直播模式，内容上有极强的趣味性，有很高的用户粘性，这种模式非常适合直播平台，不仅可以丰富平台的内容，且获客成本较低，经过一周的运营，花椒的用户新增增速上涨了20%，新用户留存也保持相当高的水平。”1月11日，花椒相关负责人接受《华夏时报》记者采访时表示，从“百万赢家”上线运营的前三天的累计观看人数来看，每天的在线用户都超过400万，截至1月9日，所有场次累计奖金1302万元，目前共有超过110万人次获得奖金。

然而，光“撒币”却不知道如何挣钱，就如同另一只没落地的靴子，让人始终不得踏实。

单从经济账上来算，一场“撒币游戏”花费100万元吸引了400万左右的观众，每个用户的获取成本不过几毛钱，却能让几十万人甚至上百万人涌入平台参与答题，这明显是直播短视频平台甚至是所有的内容平台的一种全新的获客、保留存、拉活跃的新模式。但是，随着类似产品的前赴后继，以及用户激情的消退，获客成本的这笔经济账注定越来越不划算，如何将“流量变现”并且留住用户将是直播需要思考的问题。

而就在这烽火连天中，各家直播答题产品又展开了一轮又一轮的“撒币”行动，一时间，王思聪撒币，张一鸣撒币，周鸿祎撒币，奉佑生撒币。甚至，周鸿祎表示：“你们都撒币，我大撒币，比你们厉害。”

监管真空

然而，当大佬们忙着撒币、网友们紧着答题的时候，人们似乎也闻到了一股熟悉的味道。

直播、固定时间、主持人口播、节目预告、开始倒计时等等电视节目的元素都汇聚在这个APP中，直观地说，这就是直播版的开心辞典，互联网版的幸运52。而对于此类节目，早在2005年，广电总局曾发布《关于进一步加强电话和手机短信参与的有奖竞猜类广播电视节目管理的通知》（下称“《通知》”），其中，对有奖竞猜节目的收费形式、内容、频次、奖金额度等都作出了详细规定，同时，首次对有奖竞猜类节目的奖项金额做出规定：不得超过一万元。

那么，纷纷以高额奖金吸引了大批公众围观或直接参与的直播答题类游戏，是否涉及相关问题？

“广电总局2005年的《通知》主要针对的是电话和手机短信参与的有奖竞猜，网络有奖答题竞猜直到目前还缺少相关具体规定。”1月11日，北京市京师律师事务所律师张新年接受《华夏时报》记者采访时表示，此类涉及直播、网络管理及企业经营监管等问题，因此，广电、网信、工商等部门都有权力从不同层面进行监管。

就此，记者拨通了广电总局网络司的电话，相关工作人员表示：“直播答题这块业务不归我们负责，广电总局的职能里面没有这方面的内容，答题直播服务更多的是在网信办，对于网络直播，我们既没有牌照发放，也没有业务管理。”

同样，就此问题，记者联系了国家互联网信息办公室，相关工作人员表示：“问题涉及到了职能规范的内容，如果觉得此类平台有什么违规现象，可以向12377进行投诉。”

据记者了解，2016年9月，国家新闻出版广电总局曾下发《关于加强网络视听节目直播服务管理有关问题的通知》，重申相关规定，要求网络视听节目直播机构依法直播，但是，其中并不涉及网络有奖竞猜的相关规定。

直播答题是否违规的疑虑未消，1月10日，几位大佬又就真撒币还是假撒币，互怼了起来。

当天，搜狗CEO王小川在朋友圈宣布，搜狗借助汪仔在“一站到底”的OCR（光学字符识别）和答题技术，帮助大家冲顶各大问答平台。并称“这套技术不需要问答数据库，通过机器搜索语义以及搜索并给出唯一答案。”

简单来说，这款产品相当于直播答题的外挂。对此，周鸿祎评论称，“我们撒币，你们作弊，太流氓了。”马化腾则回复称，“动作很快。”

“现在市场上有三种方式的外挂，首先是语音识别和识图技术，以所有语音识别技术的精准性、搜索结果的准确性以及反应时间来说，靠这种软件完成答题是不现实的。另外一种是通过抓产品接口侵入题库，但是，我们有独特的加密方案，并不能通过此手段破解。”花椒相关负责人称。

“关于网友质疑的中奖人数或许‘注水’的问题，如果属实，这种欺骗和误导用户的行为不仅涉嫌虚假宣传，甚至涉嫌不正当竞争。”张新年同时表示，答题平台以其拥有的信息、技术、人员等优势与用户处于信息严重不对称的状态，获奖人数和获奖数额的真实性与透明度无法确定，容易产生为稀释奖金而虚报获奖人数的行为。果真如此，工商行政机关则有权依法介入调查查处。