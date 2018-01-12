互金协会点名批评迅雷“链克”:存在风险隐患

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新浪科技讯 1月12日晚间消息，互金协会刊文指出，以发行迅雷“链克”（原名“玩客币”）为代表，一种名为“以矿机为核心发行虚拟数字资产”（IMO）的模式值得警惕，存在风险隐患。

去年12月底，新浪科技独家首次报道了《玩“币”时代降临：投机者的逃离与新企业的涌入》，学者和律师分析了迅雷链克的本质与风险。与此同时，文章也指出，暴风集团推出的暴风播酷云（后改名播控云）与迅雷链克玩法类似。学者和律师纷纷指出，迅雷链克模式不可控，有蹭热度嫌疑。

而今日，互金协会文章称，2017年9月，在中国人民银行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中明确指出，代币发行融资（ICO）行为涉嫌非法集资、非法发行证券以及非法发售代币票券等违法犯罪活动，任何组织和个人应立即停止从事ICO。随着各地ICO项目逐步完成清退，以发行迅雷“链克”（原名“玩客币”）为代表，一种名为“以矿机为核心发行虚拟数字资产”（IMO）的模式值得警惕，存在风险隐患。

10月以来，以IMO模式发行的“虚拟数字资产”，包括链克、流量币、BFC积分等。以迅雷“链克”为例，发行企业实际上是用“链克”代替了对参与者所贡献服务的法币付款义务，本质上是一种融资行为，是变相ICO。同时，迅雷还通过招商大会频繁推销、发布交易教程助推炒作等方式，吸引大量不具备识别能力的群众卷入其中。

中国互联网金融协会呼吁，广大消费者和投资者应认清相关模式的本质，增强风险防范意识，理性投资，不要盲目跟风炒作。对于IMO模式以及各类通过部署境外服务器继续面向境内居民开办ICO及“虚拟货币”交易场所服务，发现涉及非法金融活动的，可向有关监管机关或中国互联网金融协会举报，对其中涉嫌违法犯罪的，可向公安机关报案。中国互联网金融协会会员应加强自律，抵制非法金融活动，不参与任何涉及ICO或炒作“虚拟货币”的行为。(王上)