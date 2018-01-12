特朗普想开征互联网税 可能性有多大？

特朗普

在刚刚通过30年来最大规模的税制改革后，美国总统特朗普再次谈到有关税改的话题，只不过这次他谈到的不是减税而是加税，对象则为互联网电商。

“互联网——他们要开始支付消费税，否则对美国线下的实体零售商们太不公平了。”特朗普在当地时间10日表示，“全美国有那么多的公司都因此而关门倒闭。”这次，特朗普又一次点名亚马逊，批评他们对美国邮政系统的负面影响。这也是特朗普在过去的两个星期中第二次点名亚马逊。

个人恩怨令问题复杂化

特朗普曾在去年12月29日的“推特”上表示，美国邮政局（USPS）应该对亚马逊邮寄包裹收取更高的费用。他在推特上写道：“为什么每年亏损数十亿美元的美国邮政局向亚马逊和其他电商公司收的邮费那么少，亚马逊越来越富而邮政局越来越蠢和穷？应该收的更多！”

因亚马逊被多次点名，特朗普再提互联网税也被一些人解读为是针对亚马逊创始人兼CEO贝索斯。贝索斯曾在2016年的总统大选中批评特朗普，并称要将特朗普“送入太空”。特朗普也早在竞选期间就批评亚马逊在纳税问题上是“杀人犯级别（不可饶恕）”。贝索斯还有另一个身份是《华盛顿邮报》的老板，在特朗普当选总统后至今，《华盛顿邮报》几乎保持着对特朗普的批评态度，特朗普则直接说《华盛顿邮报》报道的是“假新闻”。

有分析人士认为，特朗普开征互联网税的说法听起来更像是空谈，不太可能实现。“像亚马逊和谷歌这样的大公司一直都在担心类似（征收互联网消费税）的事情真的会发生。”咨询公司GBH Insights技术研究部主管艾维斯（Daniel Ives）表示，“但我们认为（他的话）听起来更像是噪音，而不是一个真正的威胁。”

艾维斯指出，尽管有关互联网税的讨论是非常重要的立法议题，能在国会获得通过的可能却微乎其微。

“亚马逊没交互联网税”本就是一项存在争议的话题，而在掺杂了贝索斯、《华盛顿邮报》和特朗普的个人恩怨因素后则变得更为复杂。

2018年通过议案？

自2017年开始，亚马逊就开始对在全美各州销售的商品征收销售税（俄勒冈州、特拉华州、蒙大拿州、新罕布什尔州和阿拉斯加州等5个不征收消费税的州除外），但是在涉及第三方卖家时，亚马逊的原则是由卖家决定是否征收销售税。目前，第三方卖家卖出的产品大概占亚马逊销售总量的一半以上。

从今年1月1日开始，亚马逊对其关于销售税的规定也作出了一些改变。和此前的“对第三方卖家没有强制要求”不同，现在亚马逊自动为第三方计算需要缴纳的销售税，计算税率时按照亚马逊所在的华盛顿州的销售税标准。

2013年3月，美国国会参议院曾通过《2013市场公平法案》，这也是美国国会提出的第一部全国性互联网销售税议案，它允许美国各州政府对跨州电商征税，但最终在众议院受阻，到目前为止仍然没有得到通过，也没有最终的法律效力。

对于“跨州互联网消费税收与不收”的问题，亚马逊和eBay等大型互联网公司、第三方小型电商、各州政府和国会议员，以及美国总统特朗普都有不同的意见。

北达科州众议员诺伊姆（Kristi Noem）表示，她已经从特朗普处得到承诺，“2018年一定会通过她提出的互联网销售税议案”。

白宫表示，诺姆同特朗普的会面属于“私人会面”，对诺伊姆的说法“不做评论”。

诺伊姆提出的议案，建议全美各州政府可以向不在该州有实体公司的第三方电商征收消费税。传统基金会税法问题专家米彻（Adam Michel）表示，诺伊姆的议案如果能够通过将改变美国将近25年来的互联网消费税相关法律，并且一定会引发来自两党的反对，还会为小型的互联网电商增加极大的税赋负担。

一位共和党众议员的立法助手向美国媒体表示，诺伊姆的提案一定会遭到大部分共和党成员的反对。他说：“而且我们到目前为止还没听说会有这样的一份议案在国会进入讨论阶段。”