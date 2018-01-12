刘强东和他的600亿“长子”京东金融

文/蔡鹏程

钛媒体注：昨天（1月11日），刘强东发内部信，不仅宣布京东商城架构调整，还宣布京东金融在2017年实现了单季盈利。

京东在2015年正式提出了“金融科技”的金融业务战略思路；三年后，站在2018年伊始的时间节点上回看，业界看到的是京东的远见——京东金融不是起步最早的，却是最早认清楚金融业务本质的；金融业务上谋篇已久的阿里、腾讯等巨头也继京东金融之后不约而同同选择了“转身”，从服务C端用户转向服务金融机构。

在巨头林立的金融版图中，京东金融堪比半路杀出的“程咬金”。京东在金融业务上的进击，代表着积累了十三年的京东正逐步走出原有体系、利用自身积累的技术优势提供服务；更为重要的是，TA 还承载着刘强东的“AI 梦”。

那么，静水之下，京东金融从诞生到经历母体脱壳，背后经历了怎样的自我剖解？京东金融的十大业务板块之间将如何实现协同？钛媒体为你独家详细解读不为人知的京东金融诞生历程。

“这个活让我去做，你有什么要求？这个要求得说清楚，不然我没法做。”2013年10月16日，美国曼哈顿，坐在副驾驶位置上的陈生强向身旁的驾驶员问了这样一个问题。彼时，他刚从这位驾驶员手里接了一个新任务——把金融业务做起来。

这位驾驶员正是京东集团CEO刘强东。

刘强东向一旁的陈生强提了两点要求：“第一，要去做最苦最累的活，这是最有价值的事情；第二，如果有100块钱可赚，赚70块就可以了，留下30块让利给上游供应商或者客户，实在让不出去就给团队发奖金，反正你只能赚70块钱。”

四年之后的2017年，京东13岁、京东金融4岁。同年8月，京东金融作为一家独立公司正式从大集团正式拆分，陈生强也早已从京东的首席财务官转型为京东金融CEO。

2016年1月，京东金融曾获得来自红杉中国、中国太平以及嘉实投资三家机构领投的66.5亿元人民币融资。按照此融资后的估值，京东金融已成为当时继蚂蚁金服、陆金所之后估值最高的互联网金融机构；而根据业界估算，拆分后的京东金融估值接近600亿人民币。

刘强东对于京东金融的期待是显然易见的。在2017年开年大会的演讲上，刘强东有接近一半的篇幅在描述他的金融版图，也正是在那个场合上，他给京东金融定了个宏大的目标，“成为全球金融科技公司TOP 3”。

去年末刘强东和王兴在乌镇组的那场“东兴饭局”上，陈生强位列其中

梳理京东金融的业务线可以发现，这个原是京东内部的创业项目至今已发展出十大业务板块——供应链金融、消费金融、众筹、财富管理、支付、保险、证券、农村金融、金融科技以及海外业务，在公司金融和消费者金融进行双重布局，并且着力发展金融科技。

据接近京东金融人士透露，2016年，京东金融交易总额和营业收入的复合增长率超过100%， 2017年业依然保持类似的增速，并计划在三、四年后上市。1月11日，刘强东发出内部邮件中称，京东金融在2017年实现了单季盈利。在2015年的一篇深度报道中，钛媒体曾对彼时刚刚从支付宝拆分而出的蚂蚁金服展开深度梳理和剖析，如今，又一位电商巨头孵化的金融公司初出茅庐，开始以独当一面的姿态面对世人。

阿里巴巴的蚂蚁已成“巨兽”，京东金融又前途几何？

京东金融业务线

从供应链金融出发

太阳底下无新事。

作为电商系进军金融行业的典型案例，京东金融的故事与京东商城密不可分。回顾京东金融的萌芽时期，供应链金融业务是绕不开的话题，同时也是京东金融的起家业务。

2013年6月，时任京东财务部运营总监的王琳成了陈生强拉来的首个“助手”。王琳曾任职联想，熟谙3C类企业的供应链运作，他的首个任务正是与此相关——为京东商城的商户们提供融资的供应链金融服务。

对于银行来说，大客户的保理业务和信贷业务占据了很大一部分业务，中小客户贷款并不够通畅。那些在银行难以贷到资金的商户是京东金融眼里的机会。

既然京东以电商起家，拥有大量的生产、采购和物流数据。王琳想到通过数据化的风控方式，利用供应商在京东平台上清晰可见的流水及运营状况进行分析，尽量在控制风险的同时，缩短放款时间。

按照这一逻辑，京东金融推出了自己的第一个产品“京保贝”，向自营品类的供应商提供融资。利用结算节点转化率、退货率、库存和商品等数据来量化单笔应收账款风险，利用池融资模型实现对客户的统一额度管理。实现了即时放款，按日计息，随借随还，单笔融资从万元到上亿元不等，满足不同规模企业的融资需要。

此后，2014年10月，“京小贷”上线，这是开放给京东平台上第三方卖家的信用贷款，解决第三方卖家短期资金紧张问题。

此外，京东金融推出业内首个数据化的质押融资产品——动产融资（即物流金融），企业可以以自有动产（通常为企业具有所有权的货物）为质押向京东金融申请融资。

以上三大产品形成了供应链业务的基础构架。此外，京东企业金融还推出了企业定制信用支付产品“企业金采”、企业理财产品“企业金库”、企业信用产品“蓝鲸征信”等。

从目前京东金融的收入结构来看，供应链金融是其主力业务。京东集团2016年财报显示，截止2016年末，京东金融的供应链融资的期末余额为116亿元，同比增速为90%。

罗永浩的锤子科技是京东金融在该领域合作的典型案例。2017年末，罗永浩在坚果 Pro 2 的发布会上特意感谢了所有的合作伙伴，其中就提到京东金融。罗永浩表示，“过去的生产以及坚果pro2的顺利产出都和京东金融在供应链金融方面所给的大力协助是分不开的。”

根据京东金融向钛媒体展示的供应链金融业务的最新成绩单：其累计服务超过20万中小微企业，累计放款额5000亿。

白条突围

继B端商户之后，C端消费者的消费信贷需求也随着进入了陈生强的视野。

就在王琳负责供应链金融之后不久，陈生强又挖来了做消费信贷业务风控管理的许凌，这位日后的“白条之父”曾在工行总行、荷兰银行中国总部等机构信用卡中心任职。

从业务本质上来说，京东白条是一项面对个人消费者的“先消费后付款”的信用赊购消费金融业务。用户在填写姓名、身份证号码、银行卡信息、联系地址、手机号等申请材料后即有机会激活白条。京东首先会对用户在京东上的消费记录、配送信息、退货信息、购物评价等数据进行风险评级，每个成功激活用户将获得相应的信用额度。

白条分期付款服务费用标准

2013年11月，京东白条正式立项，次年2月14日正式上线，成为中国第一款互联网消费金融产品。彼时，蚂蚁金服的同类型产品“花呗”还未诞生，处于竞品真空期的白条推出后，市场需求超出了许凌的预期。

当年的数据显示，用户在使用白条后，月订单数量增长了33%，月消费金额增长了58%。在白条用户中，有55%使用了分期付款服务，分期付款的商品客单价（用户的平均购买金额）比非白条客户的客单价高了50%。

事实上，作为一家电商巨头，京东一开始并不擅长通过大数据实现金融风控。为此，陈生强还去美国进行考察，考察对象是名为 ZestFinance 的一家金融科技公司。这家公司于 2009 年 9 月成立于洛杉矶，创始人 Douglas Merrill 和 Shawn Budde 分别曾是谷歌（Google）的前副总裁和 Capital One的前信贷部高级主管。

ZestFinance 的优势正在于大数据风控，其征信系统利用了上千种来源于第三方的数据，比如水、电、煤账单，电话账单，房屋租赁信息。通过数据分析，为那些用传统方法无法征信的人群提供信用评估服务，同时提高信用评估体系的效率。

这款与信用卡功能非常相似的产品的火爆引起了银行的关注，并且在业内引起了争议。

2015年，招行和光大银行等先后关闭了京东白条的信用卡还款通道。招行的理由是信用卡本质是先消费、后还款的小额信贷工具，白条业务涉嫌“以贷还贷”；而京东金融则认为白条的本质是“信用赊销”，白条只是消费者作为买方与卖方京东之间的买卖关系凭证，消费者可以通过这一凭证延期付款。

此后，京东金融开始更多考虑和银行合作发展业务。

中信银行在京东金融的变革中成了首个“吃螃蟹”的人，这种新的游戏玩法立即显示出了效率优势。2015年8月27日，京东金融和中信银行合作推出小白卡，上线100天内申请人数就超过了100万，效率比传统渠道高出10倍以上，在线申请的核准率提高了2到3倍。

目前，白条正在走出京东体系，延伸到了旅游、租房、装修、教育、汽车、婚庆到医美等大众消费场景。不同领域的产品设计上大同小异，都是通过相应的产品实现先购买后付款的信用支付效果。

白条在京东的交易平台上一直保持着高速增长。以近两年的“618大促”为例，白条产品显示了强大的黏性，以2017年大促前六小时通过白条产生的交易额，就已超过上一年大促全天的交易额。

2017年京东的白条业务侧重在拓展外部场景，这一年，京东金融相继与中信银行、民生银行、华夏银行、上海银行、北京农商银行等多家银行合作推出11张联名卡产品；此外，同银联合作的联名账户“白条闪付”，如今已经铺到了大量的银联闪付POS机，覆盖了全国800多线下商户——白条这个诞生在 5 年前的“新物种”，已经从京东体系内走出去，渗透到更多的商城外部场景。

对于京东金融来说，白条成了留住用户的入口。毕竟京东金融在在线支付领域并不占据优势，京东金融借此实现了面向C端的战略突围。

反攻支付

对于京东来说，即便再遗憾也仍然要直面这项重大的“错过”——支付业务。“这十年的时间，我错过的就是支付，京东的支付没有变成老百姓用的最多的支付工具。”2016年末，刘强东曾如此袒露心迹。

同一时期，“白条之父”许凌开始执掌京东集团的支付业务。

这之前的一段历史值得回溯：京东曾从2007年10月开始启用支付宝，但在2011年5月，刘强东则宣布因为手续费问题，取消了京东与支付宝的合作。彼时腾讯尚未入股京东，刘强东显然对于支付巨头的“侵入”心存忌惮。

2012年10月，京东集团收购第三方支付公司“网银在线”，进入在线支付业务，但支付宝彼时已成为中国在线支付领域的通用平台，而近年来腾讯系微信支付的崛起更让在线支付市场几乎被这两大巨头垄断。

与一些支付巨头绕开银联的“四方模式”和银行直连不同，京东金融选择的突围方式是拥抱银联。

2017年1月4日，中国银联与京东金融签署战略合作协议，并表示将在移动支付产品创新、联名卡、大数据应用、农村金融、国际业务等八大项领域展开深度合作，而最容易落地和最先落地的就是支付。

2017年1月4日，京东金融与中国银联达成合作

许凌在合作公布当天对外表示，“支付是横竖不能放弃的。”

在市场策略的选择上许凌显得颇为直接，“过去我们不会砸钱扩市场，因为在产品还不成熟的时候，花钱砸市场只能带来大量的客户投诉。但是现在，我们认为时机已经到了。”

而早在2016年9月，京东金融与银行及各家银行已经合作完成了一次支付创新实验——上线了白条闪付（NFC支付）。具体而言，在这次京东金融与银行、银联的三方合作中，银行在中间起授权开通二类账户，并充当通道角色；京东金融负责对用户的授信审核和真实授信，其提供风控审核和资金下放；银联则主要负责清算。

有银行从业人士对此评论：快速切入线下市场的最好模式就是与银联合作，利用银联全国的POS终端渠道开展消费金融的线下支付，是互联网公司最好的选择。

而目前银联全国的POS终端仅受理和识别来自成员银行的借记卡或者贷记卡，故互联网消费金融需借助银行账户的角色/定位，便可顺利切入银联线下渠道。

而在2017年7月19日，与银联签署战略合作半年后，京东闪付上线，大规模进军线下支付市场。

这一模式是由北京银联和京东金融合作，除了接入京东商城线上场景外，目前该产品可在银联境内超过1000万台活跃POS的终端受理，用户可以使用支持NFC功能的手机实现“一刷即付”。

而这几乎也是一次敌人的敌人即是朋友的合作。在移动支付领域，银联线下覆盖能力尚具备明显优势，而京东在线上流量具备优势，但线下场景则覆盖不足。双方一拍即合。

对于京东金融来说，其利用银联pos终端只受理和识别成员银行借记卡或贷记卡的特点，从线上走向线下，拓展了线下消费场景，同时也为保险理财等财富管理业务引入了潜在用户；而对于银行来说，又可以拓展客群。这似乎是一个双赢的合作。

在此时，支付对于京东金融的意义也不仅限于快捷支付，白条所具备的信用支付、京东小金库具备的理财余额支付都已与快捷支付打通。

这与从支付宝——蚂蚁金服的进化脉络有一定的类似之处。

回顾在京东支付“失落”的几年时间内，移动支付已经完成了从入口向生态圈的演变。

行业巨头支付宝正是在这段时间内实现了令人瞩目的转变，通过支付宝这一巨大的流量入口，蚂蚁金服开发出了理财服务、小微贷款、芝麻信用、网商银行、保险业务等多项金融产品和服务。它也因此从阿里巴巴集团中剥离出来，成为业界估值超过600亿美元的超级独角兽公司。

走出京东

然而陈生强的目标却并不是“再造”一个蚂蚁金服。

“对我和京东金融来说，做个富二代没什么意思。我们必须独立于京东开展业务，不仅仅是公司结构和运作上独立，更关键的是业务发展不能依赖京东的流量和用户。”陈生强曾这样说。

从2016年开始，曾担任京东集团CFO的陈生强开始谋划要“走出京东”。

在陈生强看来，京东金融现在已经是一家服务金融机构的科技公司，扮演金融底层角色，输出风险管理和风险定价能力。相对而言，其自身金融业务将处于次要地位。

从监管的角度看，这也是一条更讨巧的路径选择。与其他竞争对手相比，京东金融并不具备牌照优势，其目前获得的金融牌照包括第三方支付、商业保理、小额贷款、保险经纪、基金销售等，但却缺乏如银行、证券、保险含金量更高的大牌照。在互金牌照化已是大势所趋的当下，牌照劣势显然制约着京东金融的金融业务发展。

但硬币的另一面是——京东金融究竟能够为谁提供服务，能够提供怎样的服务？复盘京东金融发家史可以直观发现，消费金融、供应链金融、支付等业务与京东电商体系有着直接联系，“走出京东”显然是个难题。

就在白条闪付推出的当月，京东金融设立金融科技事业部，“走出京东”开始逐步落地。该事业部宣称将负责京东金融的核心产品能力对外输出，搭建服务于金融机构及企业的开放生态。陈生强把这个事业部交给了原负责钱包支付业务的谢锦生。

银行，成为这个新生事业部“拉拢”的首批客户。

2017年全年，京东金融与银行的合作新闻几乎贯穿首尾，接近20家银行宣布与其达成战略合作。

刘强东与工商银行董事长易会满

事实上，BAT的金融战略同样在此时掉头转向，互联网与传统金融机构从此前的紧张关系进入“蜜月期”，BATJ与中农工建四大行纷纷“联姻”。

两方合作的逻辑在于：对于银行尤其是中小银行来说，尚有很多服务力有不逮，运营效率的提升空间仍然很大；而对于互联网公司来说，所擅长的并非是金融业务本身，最好的方式是切入金融业务的各个环节，双方各自发挥所长，各取所需。

那么，京东金融如何向银行机构完成输出呢？谢锦生将技术方案概括为三层：

一是银行业的底层能力的提升，如大数据风控技术的应用。

二是核心业务的突破，如在线信贷业务方面为银行拓展信贷业务场景，同时扩大财富管理资产和用户规模。

三是线上线下连接，实现用户、产品、场景的融合。金融机构目前都面临着从线上线下业务割裂到线上线下融合的转变。京东金融将最具优势的用户运营和用户洞察能力与银行的线下网点优势相结合，实现线上线下双向互为入口，互为服务。

谢锦生反复强调“我们不卖技术”。他以造车作为类比，“数据和技术是一个驱动，类似于一个汽车的引擎，但京东金融的目的不是卖单一的零件技术，而是希望能和银行合作造一辆漂亮的汽车出来——因为我们更了解年轻人喜欢什么样的汽车，中年人喜欢什么样的汽车，在不同的路况需要什么样的汽车。”

在谢锦生看来，懂得怎么把这些技术能力变成一个可行的产品和服务，是京东金融与纯技术提供商的不同之处。

2017年11月，京东金融和工商银行合作造出的首个数字银行“工银小白”正式上线。解剖这款产品或许可以一窥互联网与传统金融业务的融合方向。

首先，“工银小白”不同于传统的银行客户端，其没有独立App，而更接近于H5，其各项功能可以解构重新组合，以适应微信朋友圈、直播、娱乐等各类App和网站中。例如在旅游网站，将会搭载线上申请存款证明功能；在教育类网站，则会展示留学金融等业务。

此外，“工银小白”也非互联网销售平台。此前用户通过第三方支付账户购买银行产品，而在“工银小白”上，则是先开通工商银行的二类账户，通过这个账户再购买工行的产品。

直观来看，这是一款依靠场景切入，提升银行运营效率的产品。未来，这一思路或许是互联网与银行业务融合的主要方向。

除了与银行的合作之外，京东金融的“走出京东”之举已经在其他一些领域获得了实质性进展。在面向机构用户的市场上，早在2016年9月，京东金融就宣布推出了“资产证券化云平台”，为资金端以及资产证券化中介机构提供服务。

刘强东曾提到，“资产证券化云平台”让资产证券化中介机构的服务效率、管理效率提升至少20倍，原先20个人的活现在1个人就可以。

2017年11月，京东金融发布了面向金融行业的企业服务云平台——京东金融云。京东金融副总裁、技术研发部总经理曹鹏向钛媒体表示：“金融机构按项目做转型时，从底层的基础设施建设到顶层的信息系统应用，工作量很重，周期很长，时间成本也很高。京东金融采用更轻量化的模式，把项目抽象变成模块。例如营销模块、反欺诈模型等。这样银行就可以很方便的接入我们的标准接口。”

在曹鹏看来，京东金融云将成为京东金融科技输出的“主战场”。

刘强东的AI梦

2017年底2018年初，新旧交替，京东金融有了新的使命。

刘强东在2017年也成为了一名“人工智能发烧友”。7月，刘强东发表长文演讲，提出“人工智能驱动将第四次零售革命”，称京东未来12年将全面发展技术，用人工智能和机器人再造零售行业，将京东定位为“零售的基础设施提供商”。

11月，刘强东现身JDD大会（京东金融全球数据探索者大会），发言主题仍是AI。面对台下众多金融机构负责人，刘强东表明心迹：“我们对京东金融的定位就是：并不想颠覆谁，并不想干掉谁，我们是大家的盟友，是各位的伙伴。”

刘强东称：AI即是技术也是一种思考方式

两条定位透露出两个相同的关键词：AI和赋能。

事实上，京东对于AI人才的挖掘速度也在陡然加快。2017年9月至10月，京东集团包括京东金融接连从微软、IBM、亚马逊挖来了三位AI技术人才，并分别委以要职。

9月12日，原微软亚太科技董事长申元庆加盟京东，出任京东云事业部总裁，全面负责京东云计算等相关业务；

9月29日，人工智能领域科学家周伯文博士正式入职京东，出任京东集团副总裁，负责京东AI研究与平台部相关业务。

10月16日，人工智能领域资深科学家薄列峰博士正式加盟京东金融，出任京东金融AI实验室首席科学家职位。

新年伊始，2018年1月5日，前华为首席AI科学家及技术副总裁裴健博士入职京东，任京东集团副总裁，负责大数据平台与产品研发部。

但不管是对于零售行业还是金融行业，人工智能本身不产生价值，要和行业结合起来才能带来高附加值。也不是所有的新兴技术都能立刻应用在金融场景中，而是要在金融业务的需求之下与金融结合。

紧随JDD大会之后，京东金融面向全球技术爱好者发起了一场大赛，包含了四道赛题：登录行为识别、店铺销量预测、信贷需求预测和十分令人印象深刻的猪脸识别。每道赛题均设有算法组和商业组，既关注技术能力，又产生商业价值。优胜团队不仅可以获得30万元赛题冠军大奖，还可受邀加盟京东金融。

这项大赛和这些题目的指向是明确的——技术最终解决的是商业问题，人工智能是否能够以及在多大程度地能够帮助金融行业控制风险、降低成本、提高效益是问题关键。

正如钛媒体记者在年度复盘中的总结，技术创新对于金融的真正意义在现今这一节点已需要重新审视，提升效率和降低风险才是互金的初心所在。而此前一轮轮的互金行业风波显然只是一类通过贴标签而非技术创新进行套利的行为，而并非是领先信息科技应用带来的模式变化和效率提升，而监管正在一轮又一轮的收窄那些监管套利的裂缝。

纵观目前的互金（或者说金融科技）的发展浪潮，依靠流量和杠杆建立起的借贷业务仍让雄踞浪潮的顶端。从这个意义上讲，京东金融正在改变潮水的方向。 它的成功与否，直接决定着着新金融的未来模样。