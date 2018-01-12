比特币矿机公司嘉楠耘智申请挂牌新三板 暴利超想象

来源：读懂新三板

虽然中国在集成电路技术距离世界领先还有很大距离，但世界排名前三的数字货币矿机生产商均在中国，分别是比特大陆的蚂蚁矿机、嘉楠耘智的阿瓦隆和亿邦科技的翼比特。

今天要介绍的，正是世界第二大比特币矿机生产商嘉楠耘智，它近乎百分之百的收入都来自矿机销售。截至 2017 年4月末，公司累计售出阿瓦隆系列矿机约 16 万台，占据了全球比特币算力市场的22%。

小小的矿机，创造了巨额的财富。2015年嘉楠耘智全年净利润224万，2017年全年的净利润达到3个亿，两年时间增长125倍。公司在2017年8月提交申请，一旦挂牌，将成为世界上最纯正的数字货币概念股。

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阿瓦隆：全世界第一台商用比特币专业矿机

比特币矿场可以说是地方政府完美的招商引资对象。矿场一举解决困扰四川、云南等省份电力供大于求的问题，带动当地消费和就业，既不污染又不扰民，还不需要政府贷款，深受地方政府喜爱。

因为比特币矿场，这家云南腾冲的小型水电站回收周期从20年缩短为1年

数字货币的矿机

家用电脑都可以挖比特币的时代早已结束，要想挖到比特币，必须建矿场，买大量的专业矿机。阿瓦隆，正是全世界第一个商用比特币专业矿机。和阿瓦隆相比，家用电脑就像肉鸡一般。

阿瓦隆一代，最早可以在淘宝上预订，单价9200元。按照当时全网算力水平，一台阿瓦隆矿机每天平均可以挖出超过10个币。以当时行情算，两三天时间里就能回本。以至于阿瓦隆矿机后来经人倒手，一度被炒到40万元一台。

阿瓦隆一代时，外形简单粗犷，所有的设计都用来提高计算。与其外形相协调的，还有当时“南瓜张”（创始人张楠赓）提出的预订条款：不承诺发货日子，不做销售服务，不接受更改收货地址，即使最后不发货也不退款。

尽管条款如此霸道，并采用预售的模式，客户全额付款，公司承诺在一定时间内进行发货，也无法阻止不断上涨的订单。

算力就是生产力，算力越大，能“挖到”比特币的数量越多。随后，公司成功研发了A6，A7，以及现在领先全球的A8系列，达到了13T的算力，且公司将推出的A921，至少达到15T的算力。

阿瓦隆矿机

根据公开转让说明书显示，嘉楠耘智的几款矿机价格在3000-4500之内，与同行业相比，价格偏低，性价比高，可以说公司的矿机拥有着苹果的技术，却是小米的价格。

随着比特币价格的上涨，矿机的价格也随之改变。A741矿机在比西西矿机官网的售价为15000元，且已售罄。其最大竞争对手比特大陆的蚂蚁矿机，目前销量最好的三款矿机售价分别为17500元，24900元和33500元。

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30亿估值还不够，还要登陆资本市场

只用了三年时间，公司就从由几个技术宅创立的“小作坊”变成了一家全球著名的比特币矿机公司。

2013年4月，技术宅男张楠赓（南瓜张）和李佳轩共出资10万元在北京创立了嘉楠耘智。4年间，通过10次增资，公司的注册资本变更为3亿，翻了3000倍。风来了连猪都会飞，2017年4月的一次股权转让显示，嘉楠耘智估值已经达到了30亿元。

今天，嘉楠耘智的估值应该远远超过这个估值。因为2017年，公司持续爆发，收入增长了3倍，净利润增长了4倍。

领先的技术，极具竞争力的价格，嘉楠耘智的收入得到飞速的增长。2017年公司的收入超过12亿元，利润过3亿。相比2015年的5500营收和250万利润，分别增长20倍和100多倍。

收入快，利润增速更快，销售规模扩大摊薄研发费用，公司的毛利率迅速提高。2015年毛利率26%，2016年43%，2017年5-9月毛利率已经达到了50%。

2017年9月，嘉楠耘智单月完成2.2亿元营收，业绩仍然处于上升状态，负债率低于1%。这么好的业绩，不登陆资本市场太可惜了，实际上公司早在筹划。

2016年，鲁亿通(27.960, 0.28, 1.01%)（300423）宣布以30.6亿的估值并购嘉楠耘智。嘉楠耘智承诺2016年至2018年净利润分别不低于1.8亿元、2.6亿元和3.5亿元，合计不低于7.9亿元。现在来看，嘉楠耘智能轻松完成对赌承诺。然而，这次并购却因高估值、高业绩承诺，和涉嫌规避借壳不了了之，世界真是充满魔幻。

更为魔幻的是，嘉楠耘智的主要客户，竟然大多都是个人。公司的最大供应商，则是一家台湾公司——台积电。嘉楠耘智赚到的钱，至少一半给了这家台湾公司。

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个人客户成主流，台积电成最大赢家

公司客户数量多达 400 个，在这些客户群体中，个人客户占比较高，97%以上都来自国内，主要分布在四川、云南、内蒙古等电力资源较为丰富的地区。只有广州杰赛和天津服装进出口提供转售业务，其他的都是个人客户。

嘉楠耘智采用业界常见的无晶圆厂（Fabless）经营模式，专注于设计和销售，将生产制造的主要环节交由晶圆代工厂商和专业封装测试厂商负责。而最核心的制造环节，则交给了大名鼎鼎的全球芯片代工龙头——台积电。

台积电是全球芯片代工巨头，垄断了iPhone的新片代工。为了能够争取到最好的芯片制造，达到最快的运算速度，嘉楠耘智花了大价钱。

2015年公司营收5531万，付给台积电5812万元，超过总营收。2016年营收3.16亿元，付给台积电1.86亿元，占到总营收58%。2017年估计有5个亿左右支付给台积电。

这么算下来，仅台积电一家就从嘉楠耘智赚走了超过7个亿。供应商的第二名日月光，也是台湾著名的芯片封装巨头，嘉楠耘智大部分的收入，是被这两家台湾的企业赚走了。

比特币新韭菜被老韭菜收割，老韭菜的被矿场收割，矿场被嘉楠耘智收割，嘉楠耘智被台积电收割。没有核心基础，连炒比特币也要被收割，太惨了。

还是主席教导的好，要把核心技术掌握在自己手中。