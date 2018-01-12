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美团打车北京站延迟开通 曾遭北京交通部门约谈

美团打车北京站延迟开通 曾遭北京交通部门约谈
2018年01月12日 11:13 TechWeb
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　　TechWeb报道 1月12日消息，1月9日，美团打车北京站用户报名满20万，具备开站的条件，随后美团打车在官方App开启倒计时，将于1月12日正式开启北京站，不过，根据美团打车官方页面显示，美团打车北京站目前仍未开启。

　　1月9日下午，有媒体报道称，美团打车因未依法在北京市申请开展网约车业务，缺乏相关运营资质，遭到北京市交通主管部门约谈，要求依法依规开展在北京地区的网约车经营服务。

　　当日晚间，美团打车对此作出回应称，“美团打车坚决遵守政策法规，此前已开始推进北京市网约车许可证的申请工作，不会违规上线运营。在业务筹备和运行过程中，美团打车将依法依规开展网约车经营服务。”

　　随后，美团打车官方App下线了倒计时预告页面。关于美团打车能否在原定的1月12日正式上线引起热议，由今天的情形来看，美团打车北京开通确实跳票了。

　　12月28日，美团打车在全国7个城市的美团App上线打车入口，包括北京、上海、成都、杭州、温州、福州和厦门，各城市用户报名满20万人，美团打车就启动该城市内测筹备工作，包括推进许可申请、储备司机供给、加大业务人员招聘、营销预热等。

　　据美团官方数据显示，美团打车在南京试点10个月以来，已经拥有了一支超过200人的团队，日订单量突破10万单。（周小白）

美团App网约车
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