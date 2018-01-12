硅谷风投家与八卦网站矛盾将终局：蒂尔将收购该网站

彼得·蒂尔

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新浪科技讯 北京时间1月12日上午消息，据消息人士于本周四透露，著名风险投资人彼得·蒂尔（Peter Thiel）对八卦网站Gawker进行了收购竞价，值得一提的是，由于最早被Gawker曝出自己是同性恋，蒂尔此前曾与这家网站结下过矛盾，并且曾出资赞助那些想要起诉这家网站的人。

过去一年多以来，Gawker这家网站一直并不活跃，他们一直在忙着拍卖旗下剩余的资产，包括其域名与将近20万篇文章存档。其大多数资产，包括姊妹体育网站Deadspin以及女权主义博客Jezebe都于2016年被媒体企业Univision Holdings Inc所收购。

蒂尔此前从未表示过想要收购Gawker，但是这个网站上至今还留有与蒂尔私生活有关的文章，如果能够收购他们，蒂尔将有权删除这些文章，并且终结他和这家网站的法律纠纷。对于此消息蒂尔没有做出回应。

据悉，Gawker的破产计划管理员咨询机构Dacarba LLC的威尔·霍登（Will Holden）以及网站的破产律师，供职于法律机构Ropes & Gray LLP的格雷格·加拉迪（Gregg Galardi）曾经试图阻止蒂尔的竞价。

法庭文件显示，加拉迪曾与去年11月末要求美国破产法院的法官拒绝蒂尔的竞价。他还称蒂尔并非是“合适的买家”。

此前Gawker曾发布了前职业摔跤运动员霍尔克·霍根（Hulk Hogan）的性爱录像。蒂尔在得知此事之后，资助了霍根，让他与Gawker对簿公堂。法庭判决Gawker赔偿霍根1.4亿美元，之后二者以3100万美元的价格达成了和解。

蒂尔与Gawker之间的矛盾始于2007年，那时这家网站发布了一篇报道，曝光了蒂尔的同性恋去向。

周四霍登在接受电话采访的时候表示，目前已经有多个竞价者出价。霍登将在今年选择最终的赢家，然后向美国破产法庭法官申请交易许可。如果霍登将蒂尔的竞价排除在考虑范围之外，蒂尔只要确认自己的出价高于其他出价者，他就可以要求法官进行重新考虑。

消息人士称，Gawker的资产价值为数百万美元，而蒂尔的出价现在还不得而知。（行云）