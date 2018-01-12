上海网信办约谈万豪 责令其中文网站、APP关闭一周

每经记者 张 韵 每经编辑 姚治宇

据新华社1月11日报道，近日，万豪酒店集团在发给其中国会员的活动邮件中，将港澳台地区和西藏都列为“国家”。1月9日至今，该事件仍在持续发酵，万豪酒店已深陷舆论漩涡。

此前，1月10日晚间，上海市黄浦区人民政府新闻办官方微博@上海黄浦发布通报表示，经初步调查，万豪国际酒店的行为涉嫌违反《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国广告法》相关规定，黄浦区市场监管局已对其予以立案调查。

目前，万豪酒店已发4份声明道歉，其网站和APP被关闭一周。

●起因：港澳台及西藏被列“国家”

据新华社报道称，事情起因是在1月9日上午，不少万豪酒店集团的中国会员收到了一封集团方面发来的电子邮件，邀请他们参加一个关于仅向受邀会员开放的专属网上社区有奖问卷调查活动。

然而，中国会员在活动页面上填写注册信息时，其中在“您现在居住在哪个国家？”的问题一栏中同时出现了“香港”、“澳门”、“台湾”、“西藏”、“中国大陆”的选项。

这立刻引起了不少中国会员的不满，1月9日上午8时，自称为万豪会员的网友“仲举扫地”在个人微博上以截图并@万豪酒店及度假酒店方式举报上述行为，截至目前，该微博内容已有2万转发量，迅速引起广泛关注。

1月10日，万豪集团在微博账号@万豪礼赏上连发2份媒体声明表示，在发现错误后，所有问卷调查已经被立即终止，已采取措施确保类似错误不再发生；已对集团的网站和APP内容进行自检，并立即采取措施，尽最大努力以确保官网以及APP上对于国家和地区划分以及表述的准确性。

上述声明中提到“目前，万豪国际中文、英文官网已更新修正，APP也于2018年1月9日更新完成。由于APP本身并无自动更新的功能，烦请消费者将APP版本更新至V.6.9.2最新版。”

但《每日经济新闻》记者1月11日下午17时39分登录万豪酒店集团官方网站时发现，在“查找和预订”的“按目的地浏览”中的亚洲列表里虽未表述为“国家”，但仍将“中国”与“台湾”并列出现；而同样在万豪国际（Marriott）酒店官方APP注册会员时位于“国家/地区”下拉菜单中同时出现“中国”与“台湾”字样。目前，该网站已经无法打开。

●最新：网站、APP关闭一周

上海黄浦区人民政府新闻办表示，上海黄浦区网信办和黄浦区市场监管局1月9日和10日先后约谈了万豪酒店管理公司上海负责人及万豪国际集团大中华区负责人，要求万豪国际酒店立即撤下所涉内容，同时对网站和APP上发布的所有内容进行全面检查，杜绝出现类似内容。经初步调查，万豪国际酒店的行为，涉嫌违反《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国广告法》相关规定，黄浦区市场监管局已对其予以立案调查。

上海黄浦区网信办和黄浦区市场监管局还要求万豪国际酒店及时回应公众关切，通过多种渠道发布改正声明，尽最大努力消除不良影响。

1月11日，《每日经济记者》联系黄浦区市场监管局法制科、办公室及黄浦区区委宣传部办公室，其表示，该事件已由区新闻办与网信办统一口径，最新进展需要相关人员确认。

傍晚，“网信上海”官方微信公众号发布文章，称1月11日，上海市网信办相关负责人针对“万豪会员邮件事件”紧急约谈万豪国际负责人。万豪国际集团亚太区负责人表示，已深刻认识到错误的严重性，将立即落实各项整改要求，以诚恳的态度回应社会舆论和网民关切。

上海市网信办相关负责人严肃指出，万豪国际集团在中文版会员邮件和APP注册页面将港澳台和西藏列为“国家”的行为，严重违反国家有关法律法规，伤害中国人民感情。

上海市网信办责令万豪国际集团从1月11日18时起对官方中文网站、中文版APP自行关闭一周，开展全面自查整改，彻底清理违法违规信息，及时向社会公布对事件的调查结果和处置情况。上海市网信办将视整改情况再作进一步处理。

国家旅游局也表示对此事高度重视，立即责成上海市旅游局尽快查明事实，配合相关部门做出处理。

●影响：万豪品牌形象打折扣

据了解，万豪国际集团总部位于美国马里兰州贝塞斯达，于1997年进入中国酒店业市场，并于此后快速发展。万豪国际集团旗下有丽思卡尔顿酒店、JW万豪酒万店、万豪酒店、万丽酒店、万怡酒店、万豪行政公寓等酒店品牌。

据万豪酒店官网显示，在中国共有123家酒店，酒店遍布京津冀、长三角、珠三角、东部沿省以及各省省会区域。近年来，万豪在中国的生意可谓是风生水起。据其2017年8月发布的财报显示，公司2017财年上半年盈利7.79亿美元，同比增长67.17%；营业收入113.56亿美元，同比增长47.98%。其中，很大一部分业务增长来自于以中国为主的亚太市场。

万豪2017年曾宣布，未来计划在亚太地区新增超过100家豪华酒店，中国市场将占新增酒店的一半左右。有业内人士观点认为，此事件发生后，万豪品牌形象在中国或大打折扣。