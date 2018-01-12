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美团打车称获南京和上海牌照 北京杭州因无照遭约谈

美团打车称获南京和上海牌照 北京杭州因无照遭约谈
2018年01月12日 19:39 澎湃新闻
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　　美团打车称已在南京和上海取得牌照，对用户“会有适度优惠”

　　澎湃新闻记者 杨鑫倢

　　1月12日，美团打车相关负责人在接受澎湃新闻记者独家采访时表示，目前美团打车在南京和上海获得了《网络预约出租汽车经营许可证》。

　　这也意味着，除了在已经试运行10个月的南京，上海有望将成为美团点评进入打车市场的第二个城市。

　　美团点评负责人表示，美团打车将坚决遵守政策法规，此前已开始推进北京市网约车许可证的申请工作；在业务筹备和运行过程中，美团打车也会依法依规开展网约车经营服务。

　　“打车”已经被放在美团App的醒目入口，“美团打车”乘客端和司机端的独立App已经上线。

　　眼下，美团和嘀嗒相继进入打车市场，成为挑战滴滴一家独大局面的新力量。

　　美团打车全国扩张受阻？

　　按照原定计划，1月12日是美团打车进入北京市场的第一天。

　　然而截至1月12日17时，美团打车北京站尚未上线。

1月12日17时，美团打车北京站页面显示，尚未正式启动。1月12日17时，美团打车北京站页面显示，尚未正式启动。

　　此前的2017年12月28日，美团对外表示，经过在南京10个月的试运行，美团打车开始向全国扩张，将正式在全国7个城市的美团APP上线打车入口。包括北京、上海、成都、杭州、温州、福州和厦门在内的7个城市，均已启动“美团打车用户报名”活动。

　　根据活动页面的信息，美团打车用户报名满20万人就开站。

　　2018年1月第一周刚结束，美团宣布20万人已经报满，并将于1月12日正式登陆北京市场。

　　对一款互联网产品而言，如果能进入北京市场，意味着能瞬间打开知名度和市场份额。国内网约车市场目前基本由滴滴垄断，尽管美团打车是一个后来者，但背靠巨头资源以及业务联动能力，滴滴可能将面临一定压力。

　　当然，美团要想进入这一市场，首先还需要向相关地方政府部门申请开展网约车业务，并取得网约车经营资质。

　　由于在尚未取得许可证的情况下，就宣称要进入杭州市场，1月11日上午，美团打车还被杭州市运管局、市公安局交通治安分局、市物价局、市市场监管局等部门实施了联合约谈。

　　“平台模式轻，采取低抽成策略”

　　美团扩张打车版图的另一个疑问是，是否会重新打起价格战？用户高额补贴能否重回市场？

　　对此，1月12日，美团打车相关负责人告诉澎湃新闻，美团点评平台活跃用户2.5亿中就有30%有出行需求，这也是美团做打车的一个原动力，美团点评希望通过美团打车来满足平台用户的出行需求，为用户提供一站式“吃喝玩乐”服务体验。

　　值得注意的是，在被杭州四部门约谈中，政府部门提到网约车平台公司应当合理确定运价，实行明码标价，运价规则制定和调整时应当提前15日向市物价、运管部门报备。并且，网约车平台公司不得妨碍市场公平竞争；不得侵害乘客合法权益和社会公共利益；不得有不正当价格行为；不得有价格违法行为。

　　上述人士表示，美团打车会有一些适度的用户和司机优惠政策。

　　记者注意到，相比滴滴对司机的抽成20%，美团打车此前在南京对司机的抽成仅为8%，在其他城市开放报名时，司机成功注册成为美团打车平台车主，还可以限量领取开城后三个月的“零抽成”福利。比如，北京前5万名报名司机就有前三个月平台零抽成的福利。

　　关于抽成低的原因，上述美团打车人士解释称，“我们花了点时间了解这个业务，发现这个业务其实是一个比较偏平台属性的业务。平台方其实只是提供一个交易的平台，提供信息撮合，也就是说，买车、雇司机、把消费者送到家里这些事情，并不是平台自己做的，所以这个平台还是比较轻的，平台抽成不必太高就可以做到一个还可以接受的财务结果，所以我们采取了一个比较低的抽成的策略。”

　　美团点评投资人、今日资本创始人徐新曾表示，“王兴（美团点评创始人兼首席执行官）跟我讲要做打车业务的时候，我觉得是好主意。我从两个点考虑这件事，第一是用户有无需求。第二是市场痛点是否足够大，能不能带来改变。出行对于用户来说是刚需，而且出行市场足够大，虽然已经有了滴滴，但是依然存在痛点。”

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