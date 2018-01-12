比特币再现闪崩 韩国市场成导火索

来源：北京商报

北京商报讯（记者 岳品瑜 张弛）在经过近一个月的调整期之后，比特币价格又现闪崩。1月11日，据韩国最大加密货币交易平台Bithumb显示，比特币价格从1月11日凌晨的1.5万美元开始持续下跌，一度跌至1.3万美元左右，下跌幅度近10%，其他加密货币市场也同样一片狼藉。据了解，这与近日韩国对比特币交易监管越发严格相关联。

从交易所行情来看，火币pro报价显示，比特币价格在1月11日上午8时的14886美元开始瀑布式下跌，截至12时，最低跌至12688美元，4小时内比特币价格跌去了近2200美元，最大跌幅近14%。截至下午18时，比特币价格下跌6%，报价13500美元左右。其他加密货币方面，比特币现金（BCH）下跌6%，瑞波币（XPR）下跌9.6%，以太坊（ETH）下跌8.5%，莱特币（LTC）下跌6%，以太坊经典（ETC）下跌11%。在比特币下跌的4个小时内，这些虚拟货币都曾跌超10%。

而对于此次加密货币的集体下跌，有分析认为是由于韩国的监管政策所导致。1月11日，据外媒报道，当日韩国司法部正准备立法为彻底关闭国内交易所铺平道路。而此前的1月10日，韩国两家交易所Bithumb和Coinone被国税局突击检查，该措施也被视为验证交易所是否存在逃税及金融交易。1月8日，韩国金融服务委员会主席在新闻发布会上表示，正与韩国金融监督院一起对6家提供加密货币账户服务的银行进行联合检查，核实此前制定的反洗钱规定和相关账户采取实名制措施的实行情况。

据北京商报记者了解，韩国目前是最为狂热的比特币交易市场。比特币价格火热时段，韩国比特币价格曾一度比美国比特币价格高近40%。近日以来，由于韩国监管政策的压力，比特币价格已跌近4000美元。据火币pro显示，1月7日比特币价格高点1.7万美元，连续多日的震荡下跌后，截至1月11日，比特币报价为1.3万美元左右。

而在国内投资者来看，由于存在杠杆交易，有部分怀有“赌徒”心理的狂热投资者在4个小时内直接爆仓。但也有投资者认为，与2017年9月4日我国监管比特币时类似，韩国如果也监管比特币的话，会在短期内对比特币造成巨大影响，但并不会影响长期走势。

稀财汇创始人、500金研究院院长肖磊分析称，近半年来韩国民众对投资比特币非常狂热，很多学生也参与其中，但目前来看韩国整体交易方面的风险是可控的，投资者都比较成熟，只是在税收等方面韩国比较苦恼，如何向越来越热的数字货币投资者征税，应该是最迫切的政府意愿。