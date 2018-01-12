新浪科技> 互联网 > 正文

比特币再现闪崩 韩国市场成导火索

比特币再现闪崩 韩国市场成导火索
2018年01月12日 00:42 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　来源：北京商报

　　北京商报讯（记者 岳品瑜 张弛）在经过近一个月的调整期之后，比特币价格又现闪崩。1月11日，据韩国最大加密货币交易平台Bithumb显示，比特币价格从1月11日凌晨的1.5万美元开始持续下跌，一度跌至1.3万美元左右，下跌幅度近10%，其他加密货币市场也同样一片狼藉。据了解，这与近日韩国对比特币交易监管越发严格相关联。

　　从交易所行情来看，火币pro报价显示，比特币价格在1月11日上午8时的14886美元开始瀑布式下跌，截至12时，最低跌至12688美元，4小时内比特币价格跌去了近2200美元，最大跌幅近14%。截至下午18时，比特币价格下跌6%，报价13500美元左右。其他加密货币方面，比特币现金（BCH）下跌6%，瑞波币（XPR）下跌9.6%，以太坊（ETH）下跌8.5%，莱特币（LTC）下跌6%，以太坊经典（ETC）下跌11%。在比特币下跌的4个小时内，这些虚拟货币都曾跌超10%。

　　而对于此次加密货币的集体下跌，有分析认为是由于韩国的监管政策所导致。1月11日，据外媒报道，当日韩国司法部正准备立法为彻底关闭国内交易所铺平道路。而此前的1月10日，韩国两家交易所Bithumb和Coinone被国税局突击检查，该措施也被视为验证交易所是否存在逃税及金融交易。1月8日，韩国金融服务委员会主席在新闻发布会上表示，正与韩国金融监督院一起对6家提供加密货币账户服务的银行进行联合检查，核实此前制定的反洗钱规定和相关账户采取实名制措施的实行情况。

　　据北京商报记者了解，韩国目前是最为狂热的比特币交易市场。比特币价格火热时段，韩国比特币价格曾一度比美国比特币价格高近40%。近日以来，由于韩国监管政策的压力，比特币价格已跌近4000美元。据火币pro显示，1月7日比特币价格高点1.7万美元，连续多日的震荡下跌后，截至1月11日，比特币报价为1.3万美元左右。

　　而在国内投资者来看，由于存在杠杆交易，有部分怀有“赌徒”心理的狂热投资者在4个小时内直接爆仓。但也有投资者认为，与2017年9月4日我国监管比特币时类似，韩国如果也监管比特币的话，会在短期内对比特币造成巨大影响，但并不会影响长期走势。

　　稀财汇创始人、500金研究院院长肖磊分析称，近半年来韩国民众对投资比特币非常狂热，很多学生也参与其中，但目前来看韩国整体交易方面的风险是可控的，投资者都比较成熟，只是在税收等方面韩国比较苦恼，如何向越来越热的数字货币投资者征税，应该是最迫切的政府意愿。

比特币韩国货币
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有