Facebook宣布调整信息流 股价创1年多最大盘中跌幅

新浪美股 北京时间12日晚讯，在宣布全面调整信息流之后，Facebook股价周五开盘大跌逾5%，创下2016年11月10日以来最大盘中跌幅。截至发稿，报177.52美元，跌幅5.46%。

据华尔街日报称，根据周四宣布的拟定调整计划，相较于企业和新闻机构发布的内容，Facebook将更青睐动态消息中用户及其朋友间分享和讨论的帖子、照片 和视频内容，这对那些依靠Facebook服务客户的公司来说可能是一个冲击。知情人士表示，Facebook也在考虑另一项重大调整，这一调整可能最终会提升那些相较于不太可靠的出版商而言被认为更可靠的媒体的地位。

Facebook首席执行长扎克伯格（Mark Zuckerberg）周四表示，这一初步举措是Facebook构建方式的一个重大调整，会减少用户在该公司平台上花费的时间，而且有损出版商的流量，但最终会让用户更加满意，并提振Facebook的业务。

上 述知情人士称，另一项潜在调整将涉及根据可信度等一些标准对媒体机构进行排位，比如公众对媒体的调查结果，以及读者是否愿意付费阅读特定出版商的消息等。 其中一位知情人士表示，这些参数将把相关信息传递给Facebook的算法，这些算法用于确定哪些出版商的帖子会在动态消息中被推升至更靠前的位置。

这样的举措将使Facebook在决定该公司网站上可接受哪些内容方面起到更加积极的作用，不过这一作用令一些出版商感到不安。Facebook尚未决定是否推进这项调整，该公司也可能选择不推进。

据 CNBC报道，在周四晚发布的一份报告中，GBH Insights的技术研究主管Daniel Ives表示，尽管新闻订阅的变化可能会令人担忧广告增长的问题，但从长远来看，这一改革是正确的。Ives还将Facebook的股价目标从210美元 提高到了225美元，这一价格较Facebook周四收盘的价格高近20%。

大多数华尔街人士看好Facebook在2018年的前景。汤森路透的数据显示，Facebook目前有17个“强力推荐买入”评级和25个“买入”评级。二只有三名分析师持“持有”、“卖出”或“强烈建议卖出”评级。