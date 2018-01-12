媒体发声明回应ofo：有准确订单和资金方面的数据

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腾讯 科技方面声明截图 科技方面声明截图

相关新闻：ofo回应账户亏损传言:无任何依据 疑有利益集团驱动

新浪科技讯 1月12日晚间消息，针对腾讯科技报道ofo“账户现金亏损”一事，ofo在早些时候发布声明，称该报道是无任何事实依据的谣言，怀疑有利益集团驱动。今晚，腾讯科技发布声明，称有准确的订单和资金方面的数据。

今天下午，腾讯科技发表题目为“ofo账户现金仅能支撑一个月”的文章，引发关注。文章的信源来自一位接近ofo的内部人士。该人士称，本月ofo发放薪资后，账目上的现金仅剩下不到6亿人民币。此外，ofo至今仍欠供应商约25亿元人民币，亏空押金总额约30亿。而ofo的日订单量也较去年10月份下跌了60%。

对此，ofo发布声明，称目前订单量保持稳定，资金流非常健康。腾讯科技的报道中，所谓订单量下滑、资金紧张的说法，是没有任何事实依据的谣言。此外，ofo发现在网络上出现大量雷同的稿件，目前已经掌握了大量证据，有理由相信，这种公关手段背后有利益集团的推动，而且利益集团为了达到自己的诉求已经不择手段。

虽然ofo“火速”辟谣，但仍未消除用户的担忧，短时间内已有大量用户申请退款。

针对ofo的声明，腾讯科技于今晚回应称：有准确的订单和资金方面的数据，可以支撑我们的报道和结论，也请ofo在指责我们同时给出相应的证据。

对于该言论，ofo尚未再做回应。

目前，ofo已委托律师事务所发送律师函，要求腾讯科技立即删除侵权文章，向ofo披露消息来源及爆料人并公开道歉。（韩大鹏）