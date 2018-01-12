百度回应推出区块链开放平台BaaS：去年7月已上线

新浪科技讯 1月12日晚间消息，今日有消息称，百度推出了区块链开放平台“BaaS”，网址为chain.baidu.com。对此，百度金融回应称，该平台为去年7月21日推出的。

百度区块链开放平台“BaaS”，是一个商业级区块链云计算平台，主要是帮助企业联盟构建属于自己的区块链网络平台。截至目前该平台已经支撑了超过500亿元资产的真实性问题。

百度BaaS区块链开放平台依托于百度Trust区块链技术框架，致力于打造最具易用性的区块链工具。以便捷的部署接入、可靠的去中心化信任机制、稳健的服务能力、丰富的运维工具以及过硬的系统性能为目标，帮助机构快速搭建区块链网络及应用。依靠底层技术特性，能够安全、高效和低成本的进行追溯和交易，适用于支付清算、数字票据、银行征信管理、权益证明和交易所证券交易、保险管理、金融审计等领域。

BaaS将依据企业实际业务场景，对区块链各项目属性、模板和机制进行定制及灵活配置。支持高并发、低延迟的实时区块写入和查询，同时支持多副本复制、多实例部署，并保证数据一致性。

实际上，百度在区块链领域早有所布局。早在2015年，百度就开始探索区块链在金融领域的领域并组建团队； 2016年6月投资美国的一家全球性的区块链技术支付公司Circle；2017年5月16日，百度金融与佰仟租赁、华能信托等在内的合作方联合发行区块链技术支持的ABS项目；随后又在2017年8月发布了“中国首单应用区块链技术的交易所ABS”，在该项目中，区块链主要使用了去中心化存储、非对称秘钥、共识算法等技术，具有去中介信任、防篡改、交易可追溯等特性。在有限的金融机构参与节点情况下，为保留区块链的技术特性，百度金融还在实践中对区块链做了适应性改造。此外，百度Baas已应用于信贷、资产证券化、资产交易所等业务。

同时，在2017年10月17日，百度旗下百度金融正式加入Linux基金会旗下Hyperledger开源项目，成为该项目核心董事会成员。百度金融在大力搭建并完善区块链技术平台的同时，也希望进一步推动全球区块链技术开源规范和标准的建立。

超级账本核心董事会成员还包括埃森哲、Airbus、美国运通、芝加哥商品交易所集团、戴姆勒、美国证券托管结算公司、富士通、日立、IBM、英特尔、摩根大通等金融、医疗、物联网及航空等领域巨头。

此外，百度区块链技术同样在无人车等领域进行着积极探索，一能帮助汽车厂商和开发者在协同优化无人车技术，二是保证了数据和算法的版权，也防止了在数据和算法协同过程中的信息泄露。百度区块链技术还在物联网领域、分治计算领域、AI领域都已开展研究工作。

百度金融方面表示，百度BaaS平台致力于帮助实体经济通过区块链技术优化产业结构，提高运转效率，降低企业成本，提升产业普惠水平。同时，希望利用百度强大的技术场景优势，赋能百度金融消费生态，在继续加速区块链技术应用落地的同时，为更多合作伙伴输出区块链技术解决方案。（王上）