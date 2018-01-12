“柯达币”来了！柯达推出比特币挖矿机攻入区块链

钱童心

在拉斯维加斯CES消费电子展上，有着130年历史的胶卷巨头柯达推出了一个让所有人都意想不到的“重磅武器”——比特币挖矿机，宣告柯达正式进军区块链技术。

不过也有市场人士提出质疑，由于比特币挖矿的难度会随时间推移增加，每个月的难度约提升15%，因此回报率将会逐月递减15%。这样看来，柯达声称月入375美元的收益数据是被夸大了。

此外，柯达还在CES上发布了它自己的虚拟货币“柯达币”。柯达同时上线了一个买卖和授权图片、视频以及其它版权内容的区块链交易平台KodakOne，使用的加密货币为“柯达币”。专业和业务摄影师都可以通过安全的区块链技术在这个平台上买卖他们的作品。

柯达还会安设网络爬虫来监控和保护在KodakOne系统上登记注册过的作品的版权，一旦被发现未经授权的图片被滥用，系统就会自动开启后续授权程序来奖励原创作者。

根据图片搜索应用Shutterstock公司的数据，全球图片内容授权行业规模每年达到140亿美元规模。在Shutterstock应用软件上，用户可以买卖图片并且用传统货币的电子支付方式交易，柯达的创新是加入了区块链的交易环节，鼓励买卖双方使用“柯达币”，但这似乎是增加而不是减轻了交易的难度。

事实上，虚拟货币的交易目前并不顺畅。即将在下周举行的北美比特币大会近日关闭了比特币支付通道，原因是支付速度过慢并且费率过高，一些商户开始重新考虑是否接受比特币支付的决定。

但投资人并不在意，受加密货币疯狂飙涨的影响，与区块链相关的任何想法似乎都能很快得到资本市场的回报。柯达股价两天内翻了三倍。柯达已经不是第一家在宣布发布ICO(首次货币发售)后股价飙涨的企业了，这样的情形让人联想到互联网泡沫时代。

上海纽约大学互动媒体和商业教授Christian Grewell对第一财经记者表示：“一方面，我认为柯达对新技术的尝试勇气可嘉，另一方面，‘柯达币’可能更多是一种炒作，因为柯达的根本目的不是为了挖矿，而是通过区块链技术来跟踪图片内容的版权。”

柯达在1975年就发明出首个数码相机，但公司在商业化方面犹豫了，把数码时代的发展机遇拱手让给竞争对手，2012年宣告破产。此后，柯达主要聚焦授权业务，将品牌出售给不同硬件制造商，比如电池、3D打印机、无人机、笔记本电脑和数码相机。

如今凭借炙手可热的区块链技术，柯达进行了“魔鬼般的转身”。在CES上，不少企业也都伺机推出与比特币和区块链相关的技术。比如一家今年首次参展的深圳的区块链科技公司就展出了一个外形似三角形的比特币挖矿机。虽然区块链技术是未来的发展趋势，但是当泡沫破裂的时候，魔鬼也终将现身。