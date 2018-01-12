今日头条就“麦克风窃取用户隐私”发声明：已报案

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工信部就个人信息保护约谈百度、支付宝、今日头条

新浪科技讯 北京时间1月12日午间消息，今日头条针对此前“今日头条通过麦克风窃取用户隐私”的消息发布声明。

声明称，今日头条旗下所有产品，都不存在未经用户许可、擅自获取用户隐私的行为。1月11日，工信部通管局已就此事向今日头条了解情况，今日头条表示不存在上述问题。

今日头条表示，希望有关部门或第三方机构对其产品进行彻底检测，还今日头条清白。鉴于此谣言已经扩散，今日头条将向公安机关报案，申请立案查处。

1月11日，针对近期媒体报道相关手机应用软件存在侵犯用户个人隐私的问题，工业和信息化部信息通信管理局约谈了北京百度网讯科技有限公司、蚂蚁金服集团公司（支付宝）、北京字节跳动科技有限公司（今日头条）。

信息通信管理局指出，对照《网络安全法》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》《电信和互联网用户个人信息保护规定》（工业和信息化部令第24号）有关规定，三家企业均存在用户个人信息收集使用规则、使用目的告知不充分的情况，要求三家企业本着充分保障用户知情权和选择权的原则立即进行整改。（钟毓）

以下为今日头条声明全文：

近日，有部分网站和自媒体传播“今日头条通过麦克风窃取用户隐私”的谣言。

我们对此进行认真核查，发现今日头条旗下所有产品，都不存在未经用户许可、擅自获取用户隐私的行为。

1月4日，我们第一时间做了澄清。

1月11日，工信部通管局找我司了解情况。我司就此事做了汇报，今日头条不存在上述问题。

在此，我们再次澄清，今日头条旗下所有产品，都不存在未经用户许可、擅自获取或使用用户隐私的行为。我们希望有关部门或第三方机构对我们产品进行彻底检测，还我们清白。鉴于此谣言已经扩散，我们将向公安机关报案，申请立案查处。