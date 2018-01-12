《绝地求生》国服预约开启 可绑定Steam账号

《绝地求生》国服预约已经正式开启，现在大家可以登陆官网进行预约。使用QQ号登陆，点击预约，填入手机号和接收验证码即可。

本次预约活动，邀请3名玩家的话，还可获得游戏内眼镜（朋克）。根据官网的活动规则：

1、未来国服内测时，所有官网预约玩家，均可获得国服绝版定制纪念T恤，每个账号限领一件；

2、未来国服内测时，邀请满3位好友的玩家可获得好友礼包，每个账号限领一份；

3、礼包将在玩家内测创建角色后48小时内直接发放到仓库；

4、所有奖励道具都无法交易。

此外官网“老兵回归”活动也同时上线，完成Steam账号和QQ账号绑定，还可获得专属礼物。

在2018年1月12日凌晨00：00之前在steam《绝地求生》创建角色的玩家，可绑定QQ号和steam账号，登记老兵身份，享受回归服务，QQ和Steam账号一一对应绑定，多个steam账号需要分别绑定单独的QQ号。未来所有老兵可使用绑定的QQ号免费登陆国服。国服坚持打击作弊行为和外挂，被封停的账号无法进行绑定。

和此前曝光的信息一样，Steam《绝地求生》账号和国服账号两者相互独立，每个steam账号仅可与一个QQ号绑定。