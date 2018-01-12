京东金融人事调整：海外、保险业务负责人变更

来源：界面新闻 作者：杨芮

刚刚宣布单季盈利的京东金融在人事调整上几乎每年一动。

界面新闻独家获悉，原负责海外业务负责人的许凌将不再继续负责，姚诚彰将兼任海外业务部负责人。与此同时，京东保险业务条线亦迎来新的“掌门人”，赵大玮将担任保险业务负责人，直接向金融集团CEO汇报，赵奕松不再兼任保险业务负责人。据记者了解，京东保险业务新“掌门人”赵大玮曾任职金盛保险和安邦保险集团，并于2016年出任安邦旗下邦邦共赢网络科技公司董事长兼总经理。

1月11日，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东发出一封致京东全员的内部信，披露了一个重磅消息，称已独立运营的京东金融在2017年实现了单季盈利。据界面新闻了解，目前，京东金融已经实现在供应链金融、消费金融、支付、财富管理、众筹、保险、证券、农村金融、金融科技、海外等十大领域的布局，涉及金融的各个板块。另据京东金融公布，截至2017年三季度末，京东金融的各项业务交易总规模就已经相比2014全年增长24倍。

值得关注的是，京东金融快速增长的背后人事变动亦频频。去年京东金融原负责消费金融业务的副总裁许凌就被调任主管支付业务，而京东金融早在2015年5月开启的保险板块仍未有实质进展，内部人事变动亦频频。

2015年京东金融即宣布将保险作为第六大业务板块并入京东金融体系，当时算是京东正式迈入保险的一步，京东金融当时的规划是围绕京东生态系统布局保险生态圈。但在BATJ围猎保险的角逐中，京东金融目前仍处劣势，在胶着中前行。

在京东集团2017年的开年大会上，刘强东曾意气风发地表示，”京东正在申请保险牌照，也可能会以投资购买的方式进入保险行业。”截至目前，京东金融并未获得保险牌照，而京东金融似乎也已和牌照繁荣时代擦肩而过。

在京东保险频道中，目前公布的合作保险公司有14家，销售的保险品种主要有传统险、车险以及理财险。而京东保险目前主要还是围绕自有生态的场景进行，比如涉及家电、3C、百货、家居等多个品类的消费类保险保障服务，以及运费险、延长保、碎屏保、意外保、品质保等。

另外值得关注的是，京东还围绕消费场景嫁接其“明星产品”白条+保险的合作，让用户能够通过分期的方式购买保险，比如白条的车险分期购买。而如何真正的切入保险生态圈，在巨头拼抢的保险“猎场”中分得一杯羹亦是京东金融的下一个挑战所在。