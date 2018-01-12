韩国财政部长：司法部的比特币禁令还需更多讨论

新浪科技讯 北京时间1月12日上午消息，韩国财政部长金东兖周五表示，关于司法部禁止加密货币交易的计划，相关部门需要更多讨论。不过，韩国政府将继续对虚拟货币的投机交易采取行动。

韩国司法部长朴相基此前一天表示，司法部计划提出一项法案，禁止韩国的加密货币交易。

金东兖表示：“司法部长昨天所说的关闭加密货币交易所的问题是司法部的一项提议，需要各部门之间的讨论。”

尽管草案需要几个月甚至几年时间才能形成法律，但韩国司法部宣布的消息仍然导致韩国市场加密货币和相关股票的价格暴跌。

成千上万的人发起网上请愿，要求总统办公室停止打击加密货币交易。

韩国金融部门近期采取措施，加强对加密货币交易的监督，并警告称泡沫可能很快破裂。

近年来，比特币和以太币等加密货币迅速获得了韩国投资者的追捧。他们希望通过这些加密货币赚快钱。

韩国拥有全球最大的一些私营比特币交易所，估计有超过200万韩国人持有比特币。

尽管加密货币的交易量快速上升，但这些交易所在韩国几乎不受监管，因为加密货币没有被认定为金融产品。此外，韩国也缺乏保护虚拟货币投资者的规则。（张帆）