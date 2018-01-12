互联网巨头掘金基金代销 牌照价格飙至8000万

证券时报记者 许孝如

见习记者 张雪囡

2017年，第三方基金销售牌照的批复几乎停滞。物以稀为贵，导致牌照价格水涨船高，市场转让价可达8000万元。

刚进入2018年，继京东金融、蚂蚁金服以及东方财富网之后，互联网巨头腾讯终于拿下了一张属于自己的第三方基金销售牌照。

然而，互联网巨头之间价格战已经让基金代销的申购费降至1折。据记者调查，甚至已有互联网巨头将基金代销申购费降至0.08%。如果购买金额超过50万元，申购费将低至0.05%。

可以预见的是，腾讯的加入或将使得互联网巨头之间的基金“代销”之争愈演愈烈。

布局基金“代销”淘金

近年来，阿里、京东、百度通过不同战略不断扩大自身金融版图。如今，腾讯也获得基金销售牌照。

1月2日，深圳证监局发布核准腾安信息科技（深圳）有限公司证券投资基金销售业务资格的批复，标志着腾讯收获基金销售牌照。

证券时报记者获悉，目前总共有116家第三方理财机构获得基金代销牌照。蚂蚁金服、东方财富网旗下天天基金、京东金融等此前已取得基金销售牌照。不仅如此，2017年4月京东金融上线首家金融机构自运营平台——京东行家，目前已有9家国内知名基金公司入驻京东行家。

截至2018年1月10日，基金代销规模前5名的分别是天天基金、好买基金、蚂蚁基金销售、同花顺基金及盈米基金，代销基金数量分别为3844只、3560只、3349只、3330只及3211只。其中，腾讯理财通一直为好买基金提供入口直销基金。

随着多家互联网巨头在基金销售领域布局，基金代销市场竞争愈演愈烈。

记者发现，第三方平台申购费的价格之战已经打响。通过京东金融APP购买“长盛盛通纯债A”基金，当申购金额小于50万，申购费率从原费率0.8%下调至0.08%，若购买金额介于50万至200万之间，申购费率将从0.5%下调至0.05%。不同的基金产品，申购费率也有所变化，但在京东金融中购买该基金产品，申购费率均相应下调90%。

“第三方平台价格战已打至一折。此外，申购费一般由第三方平台获得。而基金公司只收取管理费分成（尾随）。”一位基金代销行业相关负责人告诉记者。

疯涨的基金销售牌照

2012年，央行开始向第三方理财机构开放基金牌照申请。2012年2月，天天基金（东方财富网旗下）、好买基金、诺亚以及众禄基金等第三方机构首批拿到基金销售牌照。2012年4月，蚂蚁基金、同花顺等也相继拿到牌照。Wind数据显示，2015年之前拿到基金代销牌照的机构共有48家。

彼时，第三方基金销售牌照还不为市场重视，直到2014年～2015年大牛市的来临。值得关注的是2015年东方财富年报数据，当年营业收入达到29.2亿，同比2014年的6.12亿元大增3.78倍，净利润增长10倍。主要得益于基金投资者规模和基金销售规模同比大幅增长。

2015年底至2016年初，第三方销售牌照成交价格仅为500万元左右。然而，2016年下半年起，监管层发放基金第三方销售牌照的节奏不断放缓，据Wind数据统计，整个2017年拿到第三方基金销售牌照的机构仅有2家。

物以稀为贵，近两年基金代销牌照价格水涨船高。据业内人士透露，目前牌照价格已经涨至5000万～8000万。

业内人士表示，2017年以来，伴随着公募基金产品受热捧，基金销售有所好转。可以预见的是，虽然目前第三方机构基金销售竞争激烈，但是一旦牛市来临，有张牌照对于互联网巨头而言将如虎添翼。