新浪科技> 互联网 > 正文

互联网巨头掘金基金代销 牌照价格飙至8000万

互联网巨头掘金基金代销 牌照价格飙至8000万
2018年01月12日 10:15 证券时报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　证券时报记者 许孝如

　　见习记者 张雪囡

　　2017年，第三方基金销售牌照的批复几乎停滞。物以稀为贵，导致牌照价格水涨船高，市场转让价可达8000万元。

　　刚进入2018年，继京东金融、蚂蚁金服以及东方财富网之后，互联网巨头腾讯终于拿下了一张属于自己的第三方基金销售牌照。

　　然而，互联网巨头之间价格战已经让基金代销的申购费降至1折。据记者调查，甚至已有互联网巨头将基金代销申购费降至0.08%。如果购买金额超过50万元，申购费将低至0.05%。

　　可以预见的是，腾讯的加入或将使得互联网巨头之间的基金“代销”之争愈演愈烈。

　　布局基金“代销”淘金

　　近年来，阿里、京东、百度通过不同战略不断扩大自身金融版图。如今，腾讯也获得基金销售牌照。

　　1月2日，深圳证监局发布核准腾安信息科技（深圳）有限公司证券投资基金销售业务资格的批复，标志着腾讯收获基金销售牌照。

　　证券时报记者获悉，目前总共有116家第三方理财机构获得基金代销牌照。蚂蚁金服、东方财富网旗下天天基金、京东金融等此前已取得基金销售牌照。不仅如此，2017年4月京东金融上线首家金融机构自运营平台——京东行家，目前已有9家国内知名基金公司入驻京东行家。

　　截至2018年1月10日，基金代销规模前5名的分别是天天基金、好买基金、蚂蚁基金销售、同花顺基金及盈米基金，代销基金数量分别为3844只、3560只、3349只、3330只及3211只。其中，腾讯理财通一直为好买基金提供入口直销基金。

　　随着多家互联网巨头在基金销售领域布局，基金代销市场竞争愈演愈烈。

　　记者发现，第三方平台申购费的价格之战已经打响。通过京东金融APP购买“长盛盛通纯债A”基金，当申购金额小于50万，申购费率从原费率0.8%下调至0.08%，若购买金额介于50万至200万之间，申购费率将从0.5%下调至0.05%。不同的基金产品，申购费率也有所变化，但在京东金融中购买该基金产品，申购费率均相应下调90%。

　　“第三方平台价格战已打至一折。此外，申购费一般由第三方平台获得。而基金公司只收取管理费分成（尾随）。”一位基金代销行业相关负责人告诉记者。

　　疯涨的基金销售牌照

　　2012年，央行开始向第三方理财机构开放基金牌照申请。2012年2月，天天基金（东方财富网旗下）、好买基金、诺亚以及众禄基金等第三方机构首批拿到基金销售牌照。2012年4月，蚂蚁基金、同花顺等也相继拿到牌照。Wind数据显示，2015年之前拿到基金代销牌照的机构共有48家。

　　彼时，第三方基金销售牌照还不为市场重视，直到2014年～2015年大牛市的来临。值得关注的是2015年东方财富年报数据，当年营业收入达到29.2亿，同比2014年的6.12亿元大增3.78倍，净利润增长10倍。主要得益于基金投资者规模和基金销售规模同比大幅增长。

　　2015年底至2016年初，第三方销售牌照成交价格仅为500万元左右。然而，2016年下半年起，监管层发放基金第三方销售牌照的节奏不断放缓，据Wind数据统计，整个2017年拿到第三方基金销售牌照的机构仅有2家。

　　物以稀为贵，近两年基金代销牌照价格水涨船高。据业内人士透露，目前牌照价格已经涨至5000万～8000万。

　　业内人士表示，2017年以来，伴随着公募基金产品受热捧，基金销售有所好转。可以预见的是，虽然目前第三方机构基金销售竞争激烈，但是一旦牛市来临，有张牌照对于互联网巨头而言将如虎添翼。

互联网基金牌照
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有