陆奇：自动驾驶汽车高清地图业务将来要比搜索业务大

陆奇 资料图

新浪科技讯 北京时间1月11日晚间消息，百度首席运营官(COO)陆奇日前在CES展会上向记者表示，将来中国的高清地图业务可能要比百度当前的搜索业务规模还要大。

这意味着将来的某一天，百度可能会拥有一项比搜索规模还要大的业务：为自动驾驶汽车保驾护航的高清地图业务。陆奇说，从长期角度讲，将来中国的高清地图业务要比百度当前的搜索业务规模大得多。

当前，高清地图是自动驾驶汽车的一个重要组成部分，帮助自动驾驶汽车了解周围世界的各种信息。去年，中国售出了约2500万辆新车，这意味着自动驾驶的汽车、卡车和其他车辆市场潜力巨大。自动驾驶汽车不但能降低交通堵塞，还能提高驾驶安全性。

陆奇表示，百度将把高清地图作为一项服务销售给客户，如汽车制造商。对于汽车厂商，他们可能会为此向用户收取服务费，或者将这部分成本纳入车辆的整体成本中。

在本届CES展会上，百度还宣布与地图公司TomTom合作，将其高清地图整合到百度的“阿波罗”自动驾驶平台上。早于去年7月，百度就与TomTom签署合作协议，在数字地图领域展开合作，用于计算机辅助驾驶。

此外，百度还与德国汽车技术供应商博世集团、高德和四维图新签署基于高精地图的自动驾驶战略合作协议，旨在为中国市场开发用于自动驾驶的高精度地图。

百度去年4月发布了“阿波罗”平台，旨在向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供一个开放、完整、安全的软件平台，帮助他们结合车辆和硬件系统，快速搭建一套属于自己的完整的自动驾驶系统。如今，该平台已获得90家合作伙伴的支持，包括福特汽车和英伟达(Nvidia)等。

除了百度，英特尔等公司也在为自动驾驶汽车开发高清地图。但至少在中国市场，百度处于领先地位。在中国，通过与各级政府和公共机构合作，百度地图有望成为该行业的国家标准。

当然，这并不意味着百度就能轻松地生成确保自动驾驶汽车安全驾驶的数据，因为数据收集是一项非常耗时的工作，为了追踪各种变化以确保数据准确，需要进行反复收集。(李明)