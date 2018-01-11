滴滴或再投资欧洲打车应用Taxify 去年已获少量股份

Taxify 图片来源网络

新浪科技讯 北京时间1月11日晚间消息，欧洲打车应用Taxify CEO马库斯·维利格(Markus Villig)今日表示，在进军20多个国家的最大城市之后，该公司今年将向二级市场扩张。

Taxify总部位于爱沙尼亚，是Uber在欧洲的主要竞争对手之一。Taxify在中欧、东欧和非洲市场非常活跃，去年，该公司抓住Uber丑闻缠身的机会，拓展到部分西欧国家及澳大利亚市场。

今日，继最近几个月进军维也纳、巴黎和悉尼市场之后，Taxify又进入葡萄牙首都里斯本。去年9月，Taxify还曾试图进入竞争激烈的伦敦市场，但未能获得监管部门的批准。对此，Taxify仍在等待伦敦当局的态度转变。

当前，Taxify的业务范围涵盖4个大洲的40座城市。相比之下，Uber已经在全球80多个国家和地区的约700座城市开展业务。Taxify目前的策略是，主攻传统出租车司机对Uber抵触情绪较重的市场。

与Uber相比，无论是对于用户，还是司机，Taxify商业模式的成本更低。Taxify通常向专车司机收取打车费的15%作为佣金，而Uber收取约25%。

去年8月，Taxify与中国滴滴出行达成战略合作。滴滴出行将通过投资和智能交通技术研发等方面协作，支持Taxify在多元市场进行更深度的市场拓展和技术创新。同时，滴滴出行还对Taxify进行了投资，并获得少数股权。

维利格今日还表示，公司正考虑在本季度继续融资，可能再次获得滴滴出行的投资。当然，也可能引进新投资者。彭博社本周早些时候曾援引知情人士的消息称，Taxify正考虑融资5000万美元。(李明)