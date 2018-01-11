新浪科技> 互联网 > 正文

滴滴或再投资欧洲打车应用Taxify 去年已获少量股份

滴滴或再投资欧洲打车应用Taxify 去年已获少量股份
2018年01月11日 18:37 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0
Taxify 图片来源网络Taxify 图片来源网络

　　新浪科技讯 北京时间1月11日晚间消息，欧洲打车应用Taxify CEO马库斯·维利格(Markus Villig)今日表示，在进军20多个国家的最大城市之后，该公司今年将向二级市场扩张。

　　Taxify总部位于爱沙尼亚，是Uber在欧洲的主要竞争对手之一。Taxify在中欧、东欧和非洲市场非常活跃，去年，该公司抓住Uber丑闻缠身的机会，拓展到部分西欧国家及澳大利亚市场。

　　今日，继最近几个月进军维也纳、巴黎和悉尼市场之后，Taxify又进入葡萄牙首都里斯本。去年9月，Taxify还曾试图进入竞争激烈的伦敦市场，但未能获得监管部门的批准。对此，Taxify仍在等待伦敦当局的态度转变。

　　当前，Taxify的业务范围涵盖4个大洲的40座城市。相比之下，Uber已经在全球80多个国家和地区的约700座城市开展业务。Taxify目前的策略是，主攻传统出租车司机对Uber抵触情绪较重的市场。

　　与Uber相比，无论是对于用户，还是司机，Taxify商业模式的成本更低。Taxify通常向专车司机收取打车费的15%作为佣金，而Uber收取约25%。

　　去年8月，Taxify与中国滴滴出行达成战略合作。滴滴出行将通过投资和智能交通技术研发等方面协作，支持Taxify在多元市场进行更深度的市场拓展和技术创新。同时，滴滴出行还对Taxify进行了投资，并获得少数股权。

　　维利格今日还表示，公司正考虑在本季度继续融资，可能再次获得滴滴出行的投资。当然，也可能引进新投资者。彭博社本周早些时候曾援引知情人士的消息称，Taxify正考虑融资5000万美元。(李明)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有