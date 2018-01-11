外卖配送员有了黑名单 757名劣迹配送员上榜

来源：法制晚报

法制晚报讯（记者 张鑫）市民以后不用担心有劣迹的外卖配送员换个马甲继续做配送工作了。昨天下午，首批共享配送员非诚信名单被公布，名单涵盖757名在工作过程中有劣迹的配送员，目前这些配送员均已被原平台辞退。同时，美团、闪送、UU跑腿、邻趣、快服务等五家及时送企业成立共享配送联盟，联盟宣布今后将不再聘用非诚信名单上的外卖配送员。同时，该名单还将每月更新。

“我们从2017年12月份开始归集‘黑名单’，这些配送员大部分触犯了职业操守的红线，比如泄露了用户的地址、电话，恶意损坏包裹或者外卖。”美团相关负责人表示，他们会按月将名单报给中国物流与采购联合会，中国物流与采购联合会汇总后统一下发到联盟企业。

随后，中国物流与采购联合会通报了首批共享配送员非诚信名单，名单涵盖757名在工作过程中违背公约的配送员，这些人均已被原平台辞退，且后续不会再被联盟内任一成员单位录用。

记者了解到，共享配送平台是一个连接共享配送员和服务需求方的信息平台。共享配送员，则是指原来将交付给公司员工或机构执行的配送工作，转变成为由个人以自由自愿的形式承接配送服务需求的群体。共享配送员与平台之间不存在雇佣关系。简单来说，就是共享配送员这个群体利用闲暇时间按照自己的自愿，承接任一或者多个平台的订单配送工作。

而对于共享配送员的监管，美团等联盟成员表示，除了审查配送员的身份信息外，还将审查是否有犯罪记录等。对于已经开始工作的配送员，还要进行信用监管。

共享配送人员情况

据统计，目前共享配送注册人员超过500万，日订单量突破500万，服务用户数超过2亿，配送人员日人均收入突破200元。