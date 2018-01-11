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共享单车过度投放和押金问题 将通过立法解决

共享单车过度投放和押金问题 将通过立法解决
2018年01月11日 13:59 新浪综合
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　　来源：法制晚报

　　法制晚报·看法新闻（记者 周超）今天上午，北京市人民政府新闻办举行缓解交通拥堵服务市民出行新闻发布会。记者获悉，针对共享单车乱停放、押金等问题，北京市交通委相关负责人表示，将通过立法来解决这些问题。

　　发布会上，针对共享单车问题，北京市交通委相关负责人介绍，共享单车经过两年发展，确实解决了最后一公里的问题，但两年增长到190万辆，速度比较快，也出现一些问题。首先要控制总量，解决无序增长的问题。第二，针对乱停放，明确企业主体对自己车辆停放，担负主要责任。由区有关部门投入大量人力，先行解决乱停乱放问题。建立长效机制，由巡查人员在路上巡查过程中，将违章行为上传至企业，由企业清理。

　　上述措施，使乱停放有所缓解，但又有反复，今年重点推进北京市非机动车的管理条例，该条例将对二轮车、三轮车等都有相关规定。法律上对总量、企业总体责任等，进行明确，从根本上解决共享单车负面的问题。押金的问题，与企业沟通，正确解决这个问题，另外也要通过立法解决这个问题。

　　相关负责人介绍，按照相关规划，到2020年本市将完成3200公里的人行步道和自行车道治理工作。

　　

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