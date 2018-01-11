698家P2P上线银行存管 21家成问题平台

来源：网贷之家

2017年网贷行业迎来了“存管潮”，银行存管由原来的高门槛，仅有少数平台对接银行存管到如今呈爆发性增长，有590家平台在2017年上线了银行存管。但同时随着越来越多的平台上线银行存管系统，其含金量和增信作用也随之下跌。本文将对网贷行业银行存管总体情况、进度等方面进行统计分析，并对网贷平台存管数据做一更新。

一、银行存管总体情况

据网贷之家研究中心不完全统计，截至2018年1月8日，已有广东华兴银行、江西银行、上海银行和新网银行等51家银行布局P2P网贷平台资金直接存管业务，共有911家正常运营平台宣布与银行签订直接存管协议（含已完成资金存管系统对接并上线的平台），约占同期P2P网贷行业正常运营平台总数量的47.18%，可以看出网贷行业已有近一半平台与银行签订存管协议；其中698家正常运营平台与银行完成直接存管系统对接并上线（含上线存管系统但未发存管标的平台），占P2P网贷行业正常运营平台总数量的36.15%。

1、银行分布

在与平台签订直接存管协议的银行中，广东华兴银行与97家平台签订协议，继续位居榜首，占签约总数的10.74%；其次是江西银行，签约89家；上海银行签约数排名第三，已签约82家；重庆富民银行和海口联合农商银行分别排名第四和第五，分别签约71家和62家，这五家银行签约平台数占签约总数的44.02%；其余银行分别签约1-52家。可见2017年随着存管指引的正式落地，越来越多的银行参与其中。

图1 已与平台签订直接存管协议的银行分布情况

数据来源：网贷之家研究中心

2、银行类型分布

从已与平台签订直接存管协议的银行类型分布来看，城商行签约的平台最多，有519家，占签约总数的56.97%；民营银行排名第二，签约162家；全国性股份制商业银行紧随其后，签约148家；农商行和国有大行分别签约79家和3家。从中可以看出，城商行态度最为活跃，是目前开展网贷存管业务的主力军，国有大行态度最为谨慎，鲜有平台与国有大行开展网贷存管业务，不过国有大行资金存管业务也于2017年正式破冰，如中国建设银行在2017年正式涉足网贷资金存管业务。

3、地域分布

地域分布方面，全国已与银行签订直接存管协议的平台分布在29个省市，其中四个地区已与银行签订存管协议的平台数超100家。北京签订直接存管协议的平台数继续位居第一，有214家；其次是广东，有210家；上海和浙江排名第三和第四，分别有130家和125家。这四个地区签订直接存管协议的平台数排全国前四，存管签约数明显超过其余地区，占全国已签订直接存管协议平台总数的74.53%。这四个地区的P2P网贷平台数量较多且经济较发达，并有地方性银行如广东华兴银行和上海银行涉足P2P网贷平台直接存管业务。

图3 已与银行签订直接存管协议的平台地域分布情况

数据来源：网贷之家研究中心

二、已完成银行存管的平台分析

1、银行分布情况

据网贷之家研究中心不完全统计，截至2018年1月8日，共有698家正常运营平台与银行完成直接存管系统对接并上线，这些平台主要分布在45家银行中，其中广东华兴银行完成上线的平台仍为最多，有84家平台上线直接存管系统；其次是江西银行，有80家平台成功对接并上线直接存管系统；海口联合农商行排第三，有58家平台成功对接直接存管系统；上海银行和恒丰银行分别排名第四和第五，分别对接上线54家和49家平台，这五家银行完成上线的平台总数占全国上线总数的46.56%；其余银行分别对接上线了1-42家。可以看出2017年开始涉足资金存管业务的中小银行业务发展速度非常快，态度特别积极。

图4 已与平台完成直接存管系统对接并上线的银行分布情况

数据来源：网贷之家研究中心

2、直接存管系统上线时间分布情况

从平台上线银行存管系统时间来看，2017年上线银行存管速度明显加快，2017年全年已有590家平台上线银行存管系统，占上线存管平台总数的84.53%，远超2016年全年上线总数，是2016年全年上线总数的5.78倍。可以看出2017年存管指引的正式下发为银行和平台的存管合作指明方向，也在一定程度上消除银行的疑虑，银行开展存管业务的积极性明显提高了，存管进度也明显提高了，网贷行业迎来了“存管潮”。

3、停业及问题平台情况

据网贷之家研究中心不完全统计，截至2018年1月8日，全国共有25家平台在上线银行存管后停业或出现提现困难跑路等问题，其中有21家为问题平台。从停业及问题类型来看，有17家提现困难，占停业及问题平台总数的68%；跑路和停业分别有4家。可以看出，随着越来越多的平台上线银行存管系统，行业也开始出现银行存管平台频繁暴雷的现象其实这也再次提醒投资人上线银行存管并不能代表平台一定安全，投资人需认清存管本质。

从存管行来看，停业及问题平台的存管行主要分布在13家银行中，其中广东华兴银行仍是最多，有6家宣布停业或者出现提现困难跑路等问题；其次是徽商银行和恒丰银行，分别有3家；浙商银行、四川天府银行和贵州银行分别有2家，其余7家银行分别有1家出现问题或宣布停业，具体如下表。

三、总结

自57号文明确了具体的整改和备案时间表，要求明年6月底之前完成备案登记工作，各地监管部门也陆续出台备案细则或整改细则如江苏和上海。其中关于银行存管问题，57号文要求网贷机构应当与通过测评的银行业金融机构开展资金存管业务合作，部分地区的最新监管文件也随之新增了“存管白名单”要求。随着网贷资金存管业务测评的实施和各地区的“存管白名单”的开展，将有利于促进银行合规开展存管业务，进一步推进网贷行业的健康发展。