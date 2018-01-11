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滴滴在墨西哥展开招聘 今年将进军墨西哥市场

滴滴在墨西哥展开招聘 今年将进军墨西哥市场
2018年01月11日 10:58 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月11日上午消息，滴滴出行正在网上招聘一系列在墨西哥的工作岗位，准备进军墨西哥市场。目前，墨西哥是滴滴竞争对手Uber的一个重要市场。

　　根据路透社上月的报道，滴滴计划今年在墨西哥推出服务，并招募司机加入其平台。此举表明，墨西哥及更广泛的拉美市场正在吸引滴滴越来越大的兴趣。在退出中国业务之后，Uber也在加倍押注拉美市场。

　　滴滴发言人拒绝对此消息置评。目前，滴滴是全球估值第二高的创业公司，仅次于Uber。

　　过去两周，滴滴在LinkedIn上发布了驻墨西哥城的8个职位。目前，滴滴正在为当地业务招聘政府事务、公关、营销和司机运营等岗位的人才。

　　Uber目前也致力于墨西哥市场。目前，Uber在墨西哥覆盖了43座城市。Uber发言人在一份声明中表示：“Uber将继续为墨西哥未来的城市出行而努力。”

　　滴滴对于全球业务计划直言不讳，而进军墨西哥市场将是个转折点。此前，滴滴国际扩张的主要做法是投资其他国家的打车平台。去年，滴滴还在硅谷成立了研究实验室。

　　滴滴在全球各地投资了Uber的多家竞争对手。本月早些时候，滴滴宣布收购巴西打车平台99。

　　不过与Uber类似，滴滴可能将在墨西哥面临监管阻力。在旅游胜地Cancun所在的Quitana Roo州，立法机构正在推动立法，禁止现金支付车费。这被Uber认为是触达新兴市场用户的关键工具。

　　上月，Uber宣布将暂停在Cancun的服务。该公司将就监管规定与当地政府进行探讨，并表示希望于今年初恢复业务运营。

　　在关于政府事务专家的招聘启事中，滴滴表示，该职位的责任包括，成为城市未来交通的倡导者，以及宣传“墨西哥如何从无人驾驶汽车等新技术中受益”。（维金）

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