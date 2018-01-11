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500彩票网成立500金研究院 肖磊任院长

500彩票网成立500金研究院 肖磊任院长
2018年01月11日 10:31 新浪科技
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500金研究院院长肖磊500金研究院院长肖磊

　　新浪科技讯 1月11日上午消息，500彩票网近日宣布旗下贵金属交易平台500金成立500金研究院，由财经专栏作家、黄金市场资深研究员肖磊担任研究院第一任院长。

　　2017年2月，500彩票网启动了旗下贵金属交易平台500金的公测。据介绍，500金专注于上海黄金交易所提供的黄金T+D、白银T+D等产品交易，为投资人士提供贵金属投资掌上开户、交易、投资资讯等各项服务。

　　500金CEO梅思原透露，目前500金的注册用户已经接近10万。未来500金还将推出理财板块，包括实物黄金、定投、黄金理财等一系列产品。同时，未来也会将知识付费产品黄金军师作为推广重点，目前黄金军师限于现货黄金T+D的交易，未来将加入类似期货、外汇等产品；另外军师目前也主要来自民间的意见领袖，而2018年中上线的2.0版本将出现专业机构。

　　此次成立500金研究院，梅思原表示，随着国民生活水平的提高，参与股市、黄金外汇的投入越来越多，但是近年来的投资产品品种越来越繁多，很多衍生品的变化形式越来越复杂，导致很多投资者对于专业的知识提升诉求不断增加，非常专业化的市场投资指导，而500金研究院应运而生。

　　500金研究院院长肖磊为国内知名财经专栏作家、黄金市场资深研究员。他表示，500金研究院的任务是在更长的时间普及黄金市场的投资知识，传播黄金市场的投资理念和观点。

　　同时肖磊在现场发布了2018年的投资市场报告，给出了2018年的投资组合建议：中国蓝筹+黄金+少量区块链资产。“这三个资产的组合，在2018年来说就完成了布局，有激进的，有保守的，有避险的。”

　　而对于目前火热的区块链概念，肖磊首先肯定了区块链的价值，少量的区块链也是可以追逐的，可以保持对新生事物的认识。他举例称，四百年前有了公司组织，而未来比公司更有效率的组织会在区块链上诞生，“因为它是一个新型的组织，让人变成一个机器，没有任何的信用壁垒，陌生人之间会很快的达成信任，这样的话交易更顺畅。”不过他也强调，目前区块链的风险非常大，很多公司在炒区块链的概念，但他们本身并没有对区块链深入的认知，面临着系统性风险、政策性风险、市场和价格等方面的风险。“它完全是一个风险性的投资，并不是一个战略性的布局。”(张俊)

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