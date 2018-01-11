白宫部分区域禁止所有无线联网设备 包括Apple Watch

新浪科技讯 北京时间1月11日上午消息，美国白宫幕僚长约翰·凯利（John Kelly）将会严格限制工作人员在白宫西翼使用个人手机。最初此项政策只适用于工作人员的个人智能手机，但是今天美国ABC News报道称，该项禁令的适用范围已经扩大，将适用于所有拥有WiFi、蓝牙、无线电和蜂窝网络功能的设备。

ABC News获得了凯利在白宫内部分发的备忘录，这个备忘录禁止工作人员在白宫西翼使用个人电子设备。

这份禁令意味着，除了iPhone和iPad等设备外，智能手表以及健身腕带等设备也将无法在白宫西翼范围内使用，因为这些设备拥有WiFi和蓝牙功能。而其中苹果的Apple Watch更是成为了首要禁止对象，因为最新的Apple Watch除了WiFi和蓝牙之外，还支持蜂窝网络连接。

这份备忘录中写到：“本政策的适用范围相比最初发布时已经扩大，不仅适用于工作人员的个人手机。还包括笔记本、智能手表以及所有拥有WiFi、蓝牙、无线电和蜂窝网络功能的设备，以及能发射未经白宫通信局认可的电子信号的设备。”

一位“资深白宫工作人员”表示，这项禁令的目的，是因为特朗普政府想要杜绝泄密事件，并且提高工作人员的工作效率。他表示：“该禁令的目的是为了预防泄密事件，并且提高在这里工作的人的效率。”

这份备忘录指出，该禁令是为了保护白宫的信息技术基础设施：

“本禁令将能够保护白宫的信息技术基础设施，使其免遭未经授权的访问或传播，保护敏感或机密信息。”

对于本禁令的地理适用范围，这份备忘录指出，白宫西翼所指代的范围包括总统行政官邸与西侧行政区域之间的范围。该范围不包括白宫新闻室、白宫记者团的工作空间以及其他户外范围，例如白宫玫瑰园以及北侧草坪媒体区域。（行云）