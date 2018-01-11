“代喝”服务上线不到两周下线 e代驾否认是炒作

酒量不够找“代喝”？“代喝牛人”并不牛

“代喝”服务上线不到两周就下线 涉事软件否认是炒作

来源：大河报 记者 王悦生

核心提示|春节临近，不少人应酬增多。近日，国内的代驾软件“e代驾”推出了一项“代喝”服务，用户可通过该服务寻找周围的“代喝牛人”。此举一出，引发热议。大河报记者也进行了体验，但未有人接单。昨天，记者再次打开该软件发现，“代喝”服务已下线，“代喝牛人”并未显示出其是“一款征服酒局的利器”。该软件客服称，以后会否重新上线还不确定。

有人质疑，“代喝”服务可能会带来一些法律风险，该软件平台是否提前考虑过？“代喝”服务上线不到两周就下线，这究竟是炒作还是暂避风头？

【体验】给“代喝牛人”发信息无人回复

今年26岁的小吴是郑州一家私企的员工，平时喜欢喝上两杯，前几天，他听朋友说，有个代驾软件推出了一项“代喝”服务，“替人喝酒，能顺便多认识几个人，多交几个朋友，挺有意思的”。

1月8日，记者下载了这款名为“e代驾”的软件，发现该软件除了提供代驾、违章查询等服务外，还提供有一项“代喝”服务，该服务打出的宣传语是“一款征服酒局的利器”。“代喝”服务需要点击后在微信中打开，点开微信中的链接后，可选择是否允许使用当前的位置，接着通过手机号注册验证，就会出现“找人代喝”的提示。用户可根据“按酒量”“按距离”等标签，有针对性地寻找附近的“代喝牛人”。

记者通过该服务在郑州“报业大厦”位置附近搜索到多名“代喝牛人”，有人的酒量信息标注的是“白酒一瓶，啤酒一箱”，有的调侃地标注“啤酒一直喝，白酒没醉过”。记者给多位“代喝牛人”发去信息，但一直未得到回复。

据公开信息显示，该“代喝”服务上线后，已覆盖北京、上海、广州等全国一线二线36个城市，其中包括郑州。

【质疑】“代喝”引发的法律风险谁负责？

该软件的“代喝”服务于2017年12月28日上线后，迅速引发舆论关注。很多网友发出感慨：“如果连喝酒都由他人代喝了，还喝个什么意思呢，不如自己躺在家里玩手机。”也有人提出质疑：“想问一句，代喝牛人喝到假酒咋办？万一拼酒时危及健康甚至危及生命，该由谁负责？”

有人提出，用户在填写昵称、地址、性别和酒量等信息后，就完成了资料注册，随即就能成为“代喝牛人”，但是这些“代喝”人员是否真的如自己所言，能喝下“白酒3斤、红酒3箱”，平台是否会对其酒量的真实性和资料的真实性进行审核呢？

昨天，e代驾的客服工作人员表示，暂时没有审核。对方解释说，这个软件是在试运行阶段，目前业务是个不成熟的状态，有一定的弊端。另外，用户寻找“代喝牛人”，需要自己联系，“代喝”的价格由双方自己确定，自行商谈，由此产生的法律风险，也由双方自己承担，一旦“代喝”过程中发生意外，该平台是不承担责任的。

据了解，在该软件上有个名为《e代喝信息展示服务平台用户使用规则》的知情同意书，点击可发现“平台为用户提供代喝酒量展示服务，展示信息为代喝信息提供方理想化信息。用户与代喝酒量信息展示方在进一步沟通中有告知真实信息的义务，避免产生信息纠纷”。

【回应】只是为用户提供一个交流平台

昨天，记者再次打开e代驾软件发现，已找不到“代喝”服务，微信中的“代喝”链接点开后，也显示是空白。有人质疑，这样的“代喝”服务上线不到两周就下线，是为了炒作代驾软件还是为了暂避舆论风头？

对此，e代驾软件的客服工作人员解释说，“代喝”服务是在元旦期间推出的活动，正在测试阶段，现在确实已经下线了，不过，后续可能还会上线，至于是否会继续上线、何时上线，用户可以关注该代驾软件的通知或者公告。此外，对方称，该软件只是为有“代喝”需求的用户提供一个交流的平台，“没有炒作”。

有法律人士提醒，不管e代驾软件的“代喝”服务今后是否会恢复上线，代人喝酒都不是钱多钱少的问题，而是法律责任的问题。如果在代人喝酒的过程中发生人身伤害，应当根据双方的协议以及是否存在强迫性劝酒等，认定双方的责任。如果双方之间事前没有签订明确的协议，建议不要轻易尝试。