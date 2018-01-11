朱啸虎妹夫爆料前者已出售ofo股份 套现30多亿美元

来源：动点科技

前几天，朱啸虎的妹夫欧成效在自己的公开讲座中爆料，爆料称朱啸虎已经把所持的ofo股份尽数卖给了阿里巴巴，并且是以100亿的估值计算，共套现了30多亿美元。

对此，动点科技向金沙江创投与ofo进行了求证， 朱啸虎本人没有回复，朱啸虎公关则表示不回应，而 ofo公关也表示不太清楚。

网传欧成效讲座部分内容

业内有人评论表示朱啸虎清空ofo股份与ofo与摩拜合并受阻有关，据了解，朱啸虎曾是ofo与摩拜合并的重要推手，去年10月左右，朱啸虎谈到ofo和摩拜最好还是合并，12月，朱啸虎在接受媒体采访时承认两家公司的合并比较难，“不光要看创业者的格局，还要看双方股东们的选择，这是很复杂的，以前合并案的经验是不可复制的。”但朱啸虎也强调我们（投资人）都不希望两家公司打到山穷水尽再合并。

另外，业内普遍流传滴滴也是撮合ofo和摩拜合并的重要力量，然而，最近滴滴与ofo却似乎已经关系破裂（虽然双方有否认）：滴滴将在其APP内搭建一个共享单车平台，滴滴收回了ofo在滴滴APP内入口的独享权，除了ofo之外，该平台还将接入小蓝单车和即将上线的滴滴自有品牌。这似乎也说明ofo和摩拜的合并几乎不可能了。

朱啸虎难道是看合并暂时无望，等不起了？