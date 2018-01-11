刘强东内部信透露京东金融2017年实现单季盈利

新浪科技讯 1月11日晚间消息，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东内部信宣布京东商城将组建三大事业群，与此同时，信中披露称已独立运营的京东金融在2017年实现了单季盈利。

京东金融2017年实现从京东集团的分拆，当前已经是一家独立的科技公司，服务于金融机构。京东金融CEO陈生强表示，京东金融坚持以数据为基础，以技术为手段，为金融机构在场景拓展、获客、运营、风控、研发等核心价值环节提供服务，为金融机构创造数字化和全场景化的核心价值，推动“无界金融”的实现。

京东金融现在为金融机构提供的服务，是全球范围内独一无二的企业服务模式。例如，2017年11月，京东金融发布全球首个提供FaaS（Fintech as a Service）的企业服务云平台，该平台所有模块都是从京东金融自身的金融科技业务中解耦出来，例如智能营销、智能风控、智能客服、智能投顾、智能支付、智能交易、智慧农业、资产证券化等等。

截至2017年年底，京东金融已经累计与400余家银行、120余家保险公司、110余家基金公司，40余家证券、信托、评级机构达成合作。

目前，京东金融发力AI，已经建立了一整套基于大数据和AI的领先技术体系。比如深度学习、人脸识别、生物探针以及图计算特征关系网络等技术的创新，在信用模型建立、预防欺诈行为，优化用户体验，打击黑产方面发挥了举足轻重的作用。

此外，2017年，京东金融硅谷AI实验室正式投入运营， JDD全球数据探索者大赛在中美两地举办。京东金融宣称，未来会在数据和人工智能领域持续投入千亿规模，致力于成为全球领先的科技公司。

据京东金融公布，截至2017年三季度末，京东金融的各项业务交易总规模就已经相比2014全年增长24倍。（王上）