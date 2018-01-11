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北京将立法规范共享单车押金、停放等管理难题

北京将立法规范共享单车押金、停放等管理难题
2018年01月11日 19:01 新华社
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　　新华社北京1月11日电（记者丁静）记者11日从北京市政府新闻办召开的新闻发布会上获悉，北京市将通过立法规范共享单车押金、停放等管理难题。同时，将进一步加大自行车专用设施建设，回龙观至上地之间的自行车专用路预计2018年9月建成通车。

　　北京市交通委员会运输局副局长杨宇梁说，针对共享单车乱停放、押金监管难等问题，北京市2018年将重点推进非机动车管理的相关立法工作，力争通过法律进一步明确企业和政府责任，从根本上解决上述问题。

　　据介绍，共享单车2016年初进入北京后，目前已经增长到约190万辆。在解决部分北京市民出行“最后一公里”问题的同时，也带来诸多管理难题。

　　对此，北京市采取了一系列措施。一是控制总量。2017年，北京市叫停了相关企业的新增投放，控制了无序增长。二是联合治理。一方面明确企业是管理主体，另一方面，由区县政府组织街道投入人力、物力，帮助企业解决重点路段停放管理难题。三是建立联动机制。街道巡查人员发现违规停放情况，及时与企业沟通处理。

　　“共享单车乱停放是连续、多发的现象，在治理过程中还会出现反复。”杨宇梁说，立法相关工作迫在眉睫。

　　在治理共享单车的同时，北京市还大力改善绿色出行环境。北京市交通委员会路政局副局长刘长革介绍，北京市目前已经完成1014公里步行自行车道治理工作。到2020年，将治理完成3200公里。

　　从已经完成的步行自行车道的治理情况来看，效果十分明显。治理后，行人交通量提高了4.42%，非机动车交通量提高了51.85%。

　　2018年，北京将重点治理香山、万寿山、玉泉山、颐和园、清华大学、中关村等区域的136条道路。在回龙观至上地建设一条“自行车专用路”，沿线设置出入口、驻车区、运维中心、应急服务区等附属设施。

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