新华社上海1月11日电题：生鲜超市扎堆出现 “新零售”争夺战升级

新华社记者王淑娟、龚雯

京东首家生鲜超市7FRESH近日正式开业，计划未来3到5年在全国铺设超过1000家门店。加上阿里的盒马鲜生、永辉的超级物种、苏宁的苏鲜生、美团的掌鱼生鲜等，“新零售门店”开始扎堆出现，并在创新模式甚至价格上互相“叫板”。生鲜超市争夺战升级，已经成为新零售领域的现象级话题，新零售到底新在哪？扎堆出现后未来又将何去何从？

“2018年我们会快速进入全国，春节前在北京、上海、杭州会开出一大堆的店。”盒马鲜生CEO侯毅10日在第二届新零售峰会上透露了2018年的“新打法”。除了快速在全国各大城市开店，盒马还将大幅拓展商品品类，并在全国乃至全球建立自己的种植、养殖、捕捞基地，推出盒马超级用户体系，在线上推出7×24小时服务等。“从2018年开始，盒马不单单是一家生鲜电商，而是满足消费者即时服务的生活品类电商。核心模式线下是引流、体验，线上是真正的销售。”

区别于传统的大卖场、超市，盒马鲜生在很多消费者眼里是一家好玩好吃的“网红店”，甚至有中介机构打出了“盒区房”的概念。在刚刚过去的2017年，还有一批类似的零售新业态相继涌现，比如永辉超级物种等，2018年伊始，另一家互联网巨头京东也开出了生鲜超市，正式布局“新零售”。

民生证券分析师马科认为，在电商的早期，线上无论是商品的种类还是价格都给用户带来了巨大的冲击，然而互联网流量模式的红利期已经结束了，线上企业急需通过新零售进行转型升级。线上电商平台和线下零售商各有优缺点，消费者却是在多种渠道出现，所以双方都在尝试全渠道模式。

业内认为，在消费升级的大背景下，2018年“类盒马”的门店会越来越多。而盒马从最初的生鲜不断探索到更多消费领域，预示了在新的一年里，零售市场将出现更多创新。

商务部驻上海特派员向欣表示，当前零售创新进入了新阶段，创新点比较多的集中于改善消费者体验，提供更好的商品和服务，优化供应链整合，全品类的扩张，增强消费的粘性，降低交易成本，大数据支撑、跨境经营，全球化交易等。“比如线上线下结合的业务模式，吸引了消费者的眼球，各地开出的生鲜超市叫座又叫好。”

红杉资本中国基金合伙人刘星认为，“新零售”意味着新人群、新业态、新品牌、新技术，这给中国零售行业带来了一次跨越发展的机会，以消费者为中心，然后用大数据加人才、加技术来构建多维交互的人、货、场新关系。“但这些关系说得再多，再炫都没用，最后落实到你是不是给消费者带来了美好的体验，我体验好了才愿意买单。”

在大润发飞牛网联席CEO袁彬看来，新零售环境下，消费者习惯改变了，购买需求也改变了。原来纯线上、线下是割裂的，线下要打败线上，线上要反攻线下，现在是一起牵手，因为消费者已经没有线上线下的区分了。

资本的争相入局，让目前以生鲜超市为代表的新零售火药味十足。分析认为，目前新零售在一线城市的竞争还远未到红海的格局，而且还有大片的二线城市尚待挖掘，市场仍有很大机会和空间。

马科认为，无论是线上、线下还是以线上和线下融通为主的新零售模式，都是用户流量在不同场所之间的迁徙和流动，由新零售引发的产业重构与效率提升将会成为决定其成败的关键所在。不同类型的行业对于新零售的布局，会将新零售的发展带入一个多元化的发展状态。