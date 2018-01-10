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语音直播爆火：荔枝FM改名荔枝 转型语音直播平台

语音直播爆火：荔枝FM改名荔枝 转型语音直播平台
2018年01月10日 22:44 新浪科技
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荔枝创始人赖奕龙荔枝创始人赖奕龙

　　新浪科技讯 1月10日晚间消息，曾经的网络电台荔枝FM今日宣布，主营业务转为语音直播，另外其名字也已改为荔枝。

　　荔枝FM创立于2013年，在网络电台商业模式分化分别走向知识付费后，荔枝于 2016年10月上线语音直播业务。荔枝FM对外的直播的数据显示，虚拟礼物和语音直播功能推出后三个月，直播收入超过1000万。

　　据介绍，目前，荔枝的语音直播月收入已近1亿规模，并且已经实现规模化盈利。截至2017年12月，荔枝已拥有超过1.5亿的全球注册用户，3000 万月均活跃用户，300 万月活跃主播，以及超过1亿期音频节目。

　　在视频直播之后，语音直播正迎来爆发。相比视频直播，语音直播可以让不愿露脸的主播同样进入该行业，同时，也缩短了主播需要化妆、布置直播现场等的时间。

　　根据艾媒咨询去年10月发布的《2017年中国在线语音直播市场专题研究报告》，2016年在线语音直播用户规模为0.69亿，预计2017年底用户规模达1.12亿，增长率为62.3%，2020年预计突破2亿用户。

　　艾媒咨询分析师认为，在线语音直播市场起步较晚，目前仍处于初级发展阶段，用户量级较小，随着各类直播、音频厂商的布局深入，在线语音直播的用户规模将进一步扩大。

　　荔枝创始人赖奕龙表示，在产品方面也进行了更新。第一，以语音直播技术为基础，在原有打赏互动、连麦互动的基础上推出娱乐模式，实现用户与用户之间的网状型互动；第二，新增“我是歌王”K歌版块，推出K歌对抗真人秀模式，提升观众参与感；第三，通过ASMR声效，将普通声源智能转化为ASMR声效，打造声音虚拟现实（S-VR）场景。

　　1月初，荔枝宣布获得兰馨亚洲领投、EMC跟投的D轮5000万美元融资。据介绍，本轮融资将主要用于产品研发和用户体验的升级。（宵寒）

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