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调查称中国新中产“创业者家庭年入百万”比例最高

调查称中国新中产“创业者家庭年入百万”比例最高
2018年01月10日 20:30 新浪科技
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　　新浪科技讯 1月10日下午消息，今日，福布斯与向上金服共同发布《2018中国新兴中产阶层财富白皮书》，报告显示， 创业者“家庭年入百万”比例最高；此外，新兴中产阶层家庭的资产结构呈现多元化，越来越青睐金融理财 产品，投资性房产占比在其资产配置中不再居高位。

　　人群特征：多为80后 计算机互联网、会计金融、贸易消费行业新贵

图1图1

　　报告显示，中国新兴中产阶层人群相对年轻，处于25-45岁之间，多为80后，男女比例较为均衡，其中，男性占54%，女性占46%，多居于一、二线城市，接受过高等教育和专业化训练，多以白领等办公室一族为主，此外也包括一些新兴中小企业。

　　与老中产相比，新中产的消费主张更加个性化，不过，他们的收入来源仍然以工资、奖金等职务性收入为主，一些勤劳的斜杠青年也会通过兼职获得更多的劳务收入，但这并没有改变新中产的收入结构。

　　从行业分布来看，新中产从事计算机互联网／电子商务、会计／法律／金融、贸易消费的占比较高，分别为20%、18%以及14%。而过去多年来一直处于高速发展的TMT(电信、媒体、科技)行业在中产阶层中的占比下降。

　　实际上，这些仅靠职务性收入的新中产，不仅背负着房贷、车贷，还养着四个老人、两个娃，经济压力巨大。中国经济已经过了两位数高增长时代，下行压力凸显，越来越多的企业面临转型升级，许多白领可能会被转行、被失业，或者因为年龄健康原因导致工资收入减少，都会让新中产无产化。

　　财富状况：创业者“家庭年入百万”比例最高

图2图2

　　从职业维度来看，在企业主 / 私营业主这一职业人群中，家庭收入 100 万以上的人数达到 17.26%。这一占比数据， 在所有职业中位列第一。自由职业者中，收入 100 万以上群体占比 14.29%，位列第二。互联网行业环境，与“大众创业” 的市场气氛，给新兴中产阶层提供了创业与致富机遇。创业者的财富收入，以较快速度上升。

　　但从学历角度再深入观察收入情况，我们看到一个非常明显的正相关关系，那就是收入水平随着学历水平的 提升而提升 ;这也再次印证了中产阶层凭借知识资本变现，成就自我价值，而不再像过去先富群体可以通过勤劳、 运气来实现财富积累。比如博士学历，年入百万者比例最高。正如上文中提到，新兴中产阶层依靠财富跃迁。

　　受调查的符合新兴中产阶层标准的群体中，博士学历人群收入状况最佳，20 万以上家庭收入者占比仅 15.15%，相比其 他学历群体占比最低 ;100 万以上家庭收入者占比达到 24.24%，相比其他学历群体，占比最高。可见，在新兴中 产阶层中，知识资本与财富水平有着强相关性，也就是我们常说的新兴中产阶层依靠知识资本变现。

　　消费升级：在文化艺术、休闲放松、规划储备等方面“更舍得花钱”

图3图3

　　超过半数的受访者表示，近年来在文化艺术、休闲放松、规划储 备方面的支出都有所增加，而其他方面的消费则保持 大致不变 ;但在社交应酬方面，保持不变的占比高达74%。

　　新兴中产阶层的确显得相对务实 ;从消费细分类目的累计叠 加统计数据看，基本生活开销是其最主要支出，奢侈 品购买占比最低，各类物品购买、旅行以及各类服务 体验消费这些类目的消费在中产阶层的消费中占有一 定比重，这与新兴中产阶层讲究一定生活品质、保持 提升自我以谋求更好的发展机会等理念密不可分。从 各个消费水平梯队再深入洞察，这样的支出分配情况 非常相似，不过，随着消费水平越高，学习及培训的 支出占比会随之越高。

　　此外，对孩子的花费不惜重金。从调研的数据看，有 45% 的中产家庭花在孩 子身上的费用占比高达 20%-40%，足以看到年轻的新兴 中产阶层父母在年幼的子女身上的花销程度。随着父母 收入和子女年纪的同步增长，这个比例会有一定增加。

　　可投资资产规模：规模不大，规划理性

图4图4

　　福布斯中国将可投资资产在 30-200 万的人群作为 新兴中产阶层的财富门槛。调研结果显示，新兴中产 阶层的可投资资产规模相对小，以 30-40 万规模居多， 占比高达 70%，他们刚踏入阶层门槛 ;当然，可投资 资产随着收入水平的增加而增加，相对更高的新兴中 产收入群体在收入、消费、净资产方面的规划也是较 为理性，以年收入 100 万以上家庭为例，可投资资产 规模在 100-150 万的家庭占比为 13.64%，150 万以上 为 48.48%。

　　40% 的新兴中产阶层表示对互联网金融理财产品的运用有大幅提升 ;选择“有所提升”的人群占比也达 38%。 对互联网理财的偏好，尤以 25-40 岁年龄段人群为代表，该年龄段中 41.65% 的人群表示大幅提升了对互联网理财 产品的运用，31-35 岁的同类占比也达 39.64%。

　　新兴中产阶层家庭的资产结构呈现多元化，越来越青睐金融理财 产品，投资性房产占比在其资产配置中不再居高位。 存款及现金在中国家庭的资产结构中占据主导地位，其次是互联网理财产品，占比 14.19%，银行理财产品占比 7.59%。信托、VC/PE 等有较高的投资门槛，中产阶层能在这些资产上配置的比例自然不会高。

　　网络习惯 ：关注时政资讯和专业内容，热衷处理工作

图5图5

　　互联网 / 移动互联网加大了人们获取信息的广度，但也降低了信息的质量。新兴中产阶层中大部分是“80 后”， 他们是中国第一代接触到互联网的人，而且拥有一定的知识技术，有自己的判断能力。所以，在运用互联网方面， 大部分新兴中产阶层有着较为清晰的判断力和知识取向。50% 的调研人群更愿意通过综合门户的垂直频道去获取新 闻时政咨询，也有 23% 的人群更希望通过专业的各类媒体报道获得具有专业性质的内容。

　　工作、社交、资讯、购物、理财、出行等则构成 了中产阶层与移动互联网应用交互的大部门内容，换句话说，这些品类的应用对中产阶层具有强大的聚合 引流作用，可以说是中产阶层的流量入口。同样的， 处理工作的各类 App 应用高居榜首，足以见得新兴中 产阶层对于 App 应用的不仅有娱乐休闲的消遣，更多 是在为工作劳心劳力。 （王上）

中产阶层创业者
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