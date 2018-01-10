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京东金融解构:现虚胖特征 底层支付缺失风控能力偏弱

京东金融解构:现虚胖特征 底层支付缺失风控能力偏弱
2018年01月10日 18:39 新浪综合
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　　解构京东金融：播下的是龙种，收获的是跳蚤

　　来源：雪球

　　据媒体报道，2017年8月完成拆分，从京东独立而来的京东金融集团目前正在市场上寻求新一轮融资，为未来上市铺路。在这个特殊时点，媒体上也 不失时机地刊出了盘点京东金融成长历程的秀肌肉文章。凭心而论，在刚过去的2017年，京东金融确实是整个互金行业战术上最勤奋的公司——所办发布会数量 远超蚂蚁金服、腾讯等同行。以至有记者玩笑称：“蚂蚁金服是战略驱动，腾讯金融是产品驱动，京东金融是发布会驱动。”

　　然而，战术上的勤奋难掩战略上的先天不足。对京东金融进行全面盘点后可以发现，看似板块众多的京东金融，目前更像一只“纸老虎”。从明星业务消 费金融、到支付、到风控能力等，实际发展状况和第一梯队的蚂蚁金服、腾讯金融差距巨大。虽然在发展道路上，京东金融有意比照二者，然而由于支付这一底层核 心业务过于弱小，今天的京东金融倒有些像强说生态的乐视。颇有些“播下的是龙种，收获的是跳蚤”的尴尬。

　　全貌：架子越铺越大 亏损越来越多呈现虚胖特征

　　媒体公开报道显示，从2013年10月正式独立运营以来，京东金融的业务板块从成立伊始的4个扩张到如今的10个。从图可以看出，京东金融的业务扩张，确如其副总裁姚乃胜在接受采访时所放豪言：“你能想到的业务我们都要做。”

　　表面来看京东金融的十大业务，几乎已横扫金融领域，只缺银行了。不过仔细研究后你会发现，不少业务板块有“有名无实”、“装腔作势”之嫌，虽然 名称叫做：证券、保险、消费金融……但相应牌照京东金融并没有。倒也不算他无牌经营，而是实际业务和板块名称相比，离得有点远。

　　如2015年5月，京东金融开启保险板块，但京东金融并没有获得保险牌照，手握的只是保险经纪牌照。同期开启的证券板块，京东金融同样也没有券商牌照， 目前只能供投资者“模拟炒股”和“看行情”。在牌照准入的金融行业，京东金融在牌照资源上的缺失，必然会影响到后续的发展。

　　说京东金融是一副虚胖的空架子，还有一个重要原因是其糟糕的盈利状况。根据京东金融向评级公司提交的信息，2014-2016年，京东金融分别 取得净利润-3.24万元、-143.27万元和-5.68亿元。也就是说，成立后的三年内，京东金融持续亏损，并且越亏越多，三年亏损增加近2万倍。

　　也许有人会说，亏损有什么关系，京东集团不就一直亏损吗？确实，这样的经营数据对零售企业来说，还可以理解为投入不断增加所致。但对于一家涉及 金融的公司来说是极不合理的，因为金融是轻资产行业，如果出现这种持续亏损的情况，只能说明公司运营有问题的。谁会放心把钱交给一个始终在亏钱，而且越亏 越多的金融机构！

　　深扒：明星业务不强 底层支付缺失风控能力偏弱

　　分析完整体上的“空心化”之后，再来具体看一看京东金融所属各业务板块发展状况。虽然在京东金融对外秀肌肉的文章中，所披露的数据非常有限，但从一些行业研究数据中，我们还是能看出些许端倪。

　　大体上，可以把京东金融的业务分成两大类，一类是基于京东集团电商场景产生的金融业务，如供应链金融、消费金融、支付等，也是京东金融现有的明 星业务。二是在电商体系外培育的金融业务，如证券、保险、财富管理等等，在蚂蚁金服、腾讯金融等巨头处，这些业务都是基于支付账户的活跃度成长起来的，但 京东金融的支付业务并没有成为互联网的基础应用，所以这些业务先天养分不足，不值一提。我们挑一些京东金融的明显业务做些分析，便可看出京东金融的真实水 位。

　　即使明星业务京东白条，在消费金融行业排名也靠后。京东白条算得上京东金融的明星产品，这款消费金融产品比蚂蚁金服同款产品花呗还要早一年出 生，并据此衍生出了白条闪付等业务，京东金融甚至寄望于白条闪付能够弥补京东支付的不足，在线下支付市场分得一杯羹。但查阅资料可发现，京东白条在整个消 费金融行业难说强大。

　　官方数据显示，截至2017年6月末，京东金融有接近1680万用户使用白条。而蚂蚁金服2016年公布的数据就显示，花呗用户量超过1亿。毫 无疑问，在这个行业，蚂蚁花呗和腾讯的微粒贷稳居第一梯队。在第一梯队之后，还有不少低调的消费金融公司也有不俗表现，实力也不弱于京东白条。如外资消费 金融公司捷信中国2017年上半年用户超过3200万；就连刘强东旧部赵国庆离开京东创业做的马上消费金融，截至2017年5月用户数也达到了2000 万；更不要说趣店乐信这类后来被冠以“现金贷”的公司，截至2017年二季度趣店用户数接近4800 万，差不多同时期，乐信平台注册用户也超2000万。照此来看，京东金融明星业务消费金融可能要排在行业第三梯队，且与第一梯队差距明显。

　　最要命的是，京东金融的底层支付业务弱小。今天的互联网金融行业，都是从支付行业开始，向金融做延伸的，以支付为底层的账户体系是其发展的核 心。蚂蚁金服所凭借的是支付宝，腾讯金融依靠的是财付通和微信支付。反观京东金融，2012年收购网银在线之后，至今在支付领域未有建树。支付这个核心， 京东比阿里、腾讯晚了十年，连刘强东在接受媒体采访时都坦言错过支付。“这10年的时间，我错过的就是支付，京东的支付没有变成老百姓用的最多的支付工具。”

　　对支付这一底层业务，京东金融是纠结的。2012年收购网银在线后，支付一直是京东金融的业务板块之一。但据知情人士透露，2016年京东金融 层一度打算放弃支付业务，分流掉网银在线的员工。后因副总裁许凌努力，一方面将白条异化包装成变相支付方式；一方面努力跟银联达成合作，形成合力，冀望借 助银联的线下网络“做出一点名堂”。但从结果来看，效果不佳。在第三方研究机构艾瑞发布的移动支付报告中，2017年二季度，京东支付的市场份额只能与壹 钱包、联动优势、连连支付等打包组成了“其他”，共占5.8%。

　　一个有意思的数字是，截至2017年9月30日，京东过去12个月的活跃用户数为2.663亿，而京东金融对外披露的支付用户是1个亿。也就是说，以最大口径计，京东的活跃用户中也只有37.6%的用户用了京东支付。

　　风控能力弱，是京东金融不能忽视的一个短板。金融的本质是风险控制，对于定位为金融科技公司的京东金融来说，运用科技做风控的能力无疑是核心能 力。衡量风控能力的重要指标是资产质量，《第一消费金融》曾报道过，从2017年1月至2017年6月，白条逾期超过90天的金额从4.3亿元一路增加至 6亿元，而逾期大于等于90天的回收率最终只有2.4%。如果以逾期超过90天的白条资产为违约资产，则2017年1月至2017年6月白条资产的平均违 约率高达2.44%。美国上市公司趣店，这家“任性”的公司，坏账率才不到0.5%。

　　从ABS的公开发行利率，也可以看出京东金融风控能力和同行的差距。公开信息显示，在几乎同一时期（市场利率在同一时期具有可比性），京东白条 的资产证券化产品的发行利率较同类产品蚂蚁花呗要高出不少，如图所示，蚂蚁花呗的ABS发行利率最低4.65%，而京东白条最低5.2%。所谓利率，即风 险定价，利率越高，表明风险越高，据此可见京东白条的风险远高于蚂蚁花呗，这也从侧面证实京东金融风控能力有待提高。

　　据媒体报道，“京东金融在2016年全年依然亏损5.68亿”，而且消费金融业务也是亏损状态，要知道趣店、乐信等都已经实现大幅盈利了。京东金融之所以出现这样的状况，主要原因就是风控弱导致坏账太高了，盈利都用来计提坏账准备了。

　　结论：乐视的前车之鉴缺乏底层的生态不会有化反

　　过去四年，京东金融从一个单纯为京东商城提供供应链财务融资的业务板块，凭借非金融核心牌照，通过收购、拆分等手段，将业务扩张到一个横跨10 大金融核心业务线的集团，其扩张之快令人惊叹。然而任何迅速扩张的组织，最不可或缺的便是扎实的基础，所谓基础不牢，地动山摇。

　　诚如乐视。三年间，乐视从乐视网发展成涵盖大屏、手机、电视、体育、互联网、内容、金融等七大板块的综合体。但是由于缺乏底层的生态基础来打通整个系统，贾跃亭期待中的“生态化反”并没有带来。如今，贾跃亭远走海外，留下妻子甘薇处理债务危机。

　　眼看他起高楼，眼看他楼塌了。以乐视反观今天的京东金融，其中不乏警示意味：如果不把支付这个底层生态业务做大做强，让各个业务板块形成强连接，彼此赋能，京东金融很难成为有实力的互金玩家。

　　最后，想勉励东哥一声：老哥，稳住啊！

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