美最大共享单车企业评中国对手：比的是数量 难赚钱

美国最大共享单车企业评价中国单车大战：比的是数量，难赚钱

澎湃新闻记者 包雨朦

美国共享单车LimeBike在国际消费电子展上亮相。

共享单车的战火已经烧到了大洋彼岸，去年一年的时间里无桩共享单车开始在美国“攻城掠地”。

北京时间1月9日，在拉斯维加斯举办的国际消费电子展正式开幕前，澎湃新闻记者在 “展前展”上遇到了美国最大的无桩共享单车公司LimeBike的副总裁Caen Contee。

Contee在LimeBike主要负责市场和合作伙伴关系。通过交谈，澎湃新闻记者发现他对来自中国的竞争对手——摩拜和ofo的情况相当熟悉，对中国共享单车市场现状也非常了解。

LimeBike是一家去年3月刚刚成立的无桩共享单车公司，由两个华人创办。但不到9个月的时间，截至2017年底，LimeBike就已经成为美国本土市场最大的一家共享单车公司，并且已经完成了6200万美元的融资。

LimeBike与国内大部分共享单车不同的是，它是电动共享单车，在车后座下方装有一块充电电池。使用方式则与国内一样，用户扫码用车：骑乘一次半个小时内收费1美元；购买29.95美元的月卡，当月可以骑至多100次。

据Contee介绍，目前LimeBike已经在40个市场投放，包括美国的一些城市和大学校园，是目前美国本土投放区域最多的共享单车品牌。LimeBike还在官网上发起了一项单车投放的投票活动，哪个地区的投票多，公司就考虑去哪个城市投放车辆。

当澎湃新闻记者问及是否有进入中国的计划时，Contee非常干脆、迅速地回应“不会”，原因是中国市场更容易进入恶性竞争，而使企业难以盈利。

他告诉记者，中国的共享单车市场与美国有很大的不同。在中国，企业不需要事先与政府协商，只要把车放到马路上去就行了，在中国比的是数量，单车公司很难赚钱。但在美国，政府会希望在一个城市里只有一定数量的单车和一定数量的供应商，因此企业与政府制定合同的过程中会加入一些限制条件。

美国几大无桩共享单车公司市场份额比较。

在过去一段时间里，美国市场涌现出了LimeBike、Spin、Motivate等无桩共享单车公司。不光LimeBike，其他一些公司也纷纷采用了与地方政府签订限入条款或者独家协议的方式来维持市场的有序竞争。

“这意味着我们可以通过每次骑行的收费赚到钱，而在中国做不到这样，因为企业就只能以免费作为竞争手段来获得市场份额。欧洲市场与美国是很像的，都需要先和政府进行沟通协商。” Contee说。

尽管LimeBike不想进入中国，但中国共享单车的两大公司——摩拜和ofo却显然不想放过美国市场。目前这两家公司均已登陆美国。

Contee告诉澎湃新闻记者，中国的共享单车公司正在试图瓜分刚刚起步的美国市场，例如在华盛顿，摩拜已经与LimeBike形成了直接竞争。

公开资料显示，目前摩拜仅在华盛顿一座城市投放。Ofo则已经进入了西雅图、华盛顿，以及马萨诸塞州的伍斯特、切尔西、里维尔等地，投放总数量达到15000辆。

摩拜在美国的投放情况。

ofo在美国的投放情况。（注：ofo没有公布各个地区的数据，总数量为15000辆。）

作为外来的公司，摩拜与ofo进入美国市场时不得不面对政府关系与政策环境上的劣势。据科技媒体Recode报道，为了换取地方政府的信任，ofo曾经向美国的监管部门承诺，他们可以为城市提供免费的匿名数据，以帮助地方政府进行基础设施规划。

不过，即便没有了这些来自海外的竞争者，美国的共享单车公司也并不轻松。因为在美国的很多城市，城市有桩单车系统已经非常成熟，无桩共享单车公司进入这些城市的第一步就打破有桩单车的市场。

对此，Contee告诉澎湃新闻记者，公司会先和地方政府沟通，采用双方协作的方式推进。“无桩共享单车可以满足更灵活的用车需求，因此我们看到了市场机会，旧的城市自行车系统依然保留发挥它们的作用，但使用我们单车的人也会越来越多。”

与此同时，旧的城市单车系统的升级也给这些初创的共享单车公司创造出了机会。据Recode报道，在西雅图监管部门决定废除城市现有的自行车共享系统，为这些无共享单车制定许可计划。西雅图认为现有的系统已经老化，不可持续，LimeBike和Spin等公司的无桩系统有机会进入。