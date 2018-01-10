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巴菲特:比特币等数字货币不会有好下场 永远不会投资

巴菲特:比特币等数字货币不会有好下场 永远不会投资
2018年01月10日 23:01 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月10日晚间消息，“股神”沃伦·巴菲特(Warren Buffett)今日在接受CNBC采访时称，他永远不会投资比特币。

　　巴菲特认为，近期业界对比特币和其他数字加密货币的狂热不会有好的结局。他说：“对于加密数字货币，我几乎可以肯定地说，它不会有好的结局。至于这种糟糕的结局何时到来，以及究竟有多么糟糕，目前还不好判断。”

　　巴菲特还表示，他不会做空比特币期货。他说：“我没有比特币，也不会做空它，永远不会拥有它。”

　　据比特币行情网站CoinDesk数据显示，比特币今日交易价格为13907美元，下滑了3.69%。在过去的一年中，比特币价格上涨了约15倍。

　　除了比特币，第二大数字加密货币以太坊(Ethereum)的价格今日再创新高，一度达到了1417.38美元。而在过去的一年，以太坊价格增长了约130倍。

　　有数据显示，当前所有数字货币的整体市值已经达到5060亿美元，创历史新高，超出了巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)公司的市值。

　　去年9月，摩根大通董事长兼CEO杰米·戴蒙(Jamie Dimon)曾表示，比特币就是一种诈欺。而昨日，戴蒙又改口称，他对当时的言论感到后悔。(李明)

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