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以太坊价格今日再创新高 过去一年增长130倍

以太坊价格今日再创新高 过去一年增长130倍
2018年01月10日 21:04 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月10日晚间消息，数字加密货币以太坊(Ethereum)的价格今日再创新高，超过了1400美元。在过去的一周，以太坊的交易价格已经增长了60%多。

　　据行业网站CoinDesk数据显示，以太坊的价格在周三再创新高，一度达到了1417.38美元。最近一周，以太坊的交易价格已经增长了60%多。而在过去的一年，以太坊价格增长了约130倍。

　　CoinDesk数据显示，按市值计算，以太坊是全球第二大数字加密货币，仅位居比特币之后。如今，以太坊的估值已高达1315亿美元。

　　与比特币一样，以太坊也采用区块链(blockchain)技术。但不同的是，以太坊专注于特定应用环境：智能合约(smart contract)。许多人认为，这是一种具有现实用途的数字加密货币，许多大企业都在研究相关应用。

　　例如，一个名为“企业以太坊联盟”的组织正考虑利用以太坊区块链技术来开发各种应用程序。该组织成员包括微软摩根大通等。

　　加密货币交易所Gatecoin亚太地区商业开发主管托马斯·格鲁斯曼(Thomas Glucksmann)说：“以太坊价格的大幅增长表明，它作为一种去中心化应用平台，受到了越来越多人的追捧。在过去一年半的时间里，我们看到绝大多数通过ICO(首次代币发行)发行和在交易所交易的代币都运行在以太坊网络上。”

　　以太坊联合创始人史蒂文·内雷奥夫(Steven Nerayoff)表示，基于以太坊区块链技术的各种项目越来越多，这可能让以太坊在今年翻身，一举超越比特币。内雷奥夫称，到今年年底以太坊的价格有望增长一倍或两倍。

　　而以太坊另一位联合创始人查尔斯·霍斯金森(Charles Hoskinson)则认为，加密货币市场将会“崩盘”，导致行业重新洗牌。

　　此外，华尔街经济学家戴维斯·斯塔科曼(Davis Stockman)称，加密货币当前的繁荣将以悲剧收场。他说：“这基本上是一群愚蠢的投机者在玩，他们自认为数字加密货币会长成参天大树。”

　　据数字货币信息网站Coinmarketcap个月公布的数据显示，当前所有数字货币的整体市值已经达到5060亿美元，创历史新高，超出了沃伦·巴菲特(Warren Buffett)旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)公司的市值。(李明)

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