传滴滴将入局共享电单车 已成立单独事业部

新浪科技讯 1月10日晚间消息，今日有媒体报道称，滴滴将入局共享电单车，并已在杭州成立代号为“黑马”的事业部，目前已经在杭州投放内测。对此，滴滴方面向新浪科技表示不予置评。

近日，滴滴和小蓝单车刚刚宣布，滴滴App将上线共享单车入口，同时小蓝将单车业务托管给滴滴。届时，共享单车入口将包含小蓝、ofo和滴滴自有的共享单车。

不过滴滴在短途出行的布局不止于此。同时，摩拜、ofo也有意推出共享电单车业务，而刚刚入局共享单车业务的滴滴顺势入局共享电单车领域完善出行生态也不难理解。

据媒体报道，滴滴目前已在杭州尝试共享电单车业务，成立了代号为“黑马”的事业部，主攻共享电单车和电动汽车。不过滴滴方面向新浪科技表示不予置评。

另外值得注意的是，共享电单车面临着一定的政策风险。

此前交通运输部等10部委联合发布的有关共享单车的指导意见中明确提出，不鼓励发展共享电动自行车。意见认为，市场上投放的共享电单车车辆普遍不符合《电动自行车通用技术条件》标准要求，同时存在着容易发生交通事故、火灾安全隐患突出、电池污染问题严重等问题。

2017年9月，由杭州市交通运输局牵头、市城管委、市公安局等部门组成的专门小组，对进入当地市场的云骑天下、云马出行、小良出行、GOGO、骑电单车5家共享电动自行车企业进行了约谈，要求5家平台企业停止运营，在限定时间内，自行对本平台车辆进行清理并暂时退出杭州市场。

据媒体报道，滴滴在2018年上半年计划在至少三座城市上线共享电单车，并且已经得到了当地交通运输部门的支持。不过在交通运输部整体不鼓励的态度之下以及杭州交通运输局此前的约谈行动，滴滴是否以及如何得到当地的支持，还有待证实。（张俊）