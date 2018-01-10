直播答题战火升级：百度搜狗推语音搜索外挂答题

新浪科技 谭宵寒

“两周前，这门生意的门槛是5000万人民币，这周就变成5000万美金了，再过一个月，有钱也进不来了。” 一位业内人士评论近来爆火的直播答题说。

在开战的3天内，王思聪投资的“冲顶大会”、今日头条西瓜视频的”百万英雄”、映客的”芝士超人”、花椒的”百万赢家”已经进场，而后续名单还在拉长，一直播的”黄金十秒”在1月10日上线。陌陌直播总经理贾维也透露说，陌陌也将推出类似产品，或寻找第二落点，或优化过去的类似产品。“最近一两个礼拜应该就能出来，等到下一个月就不好说了。”

入场的不止移动直播平台，今日智能电视业务服务商当贝网络推出了一款大屏TV端在线答题游戏”哈趣冲顶”，而玩法是好友组队，只要有一人答对，全员可瓜分奖金。

直播答题的市场周边也在扩大——新浪科技查询发现，百度旗下的一款文字、语音、图像搜索产品“简单搜索“在1月5日进行了更新，而优化的主要内容就是语音搜索。

直播答题外挂工具浮出

去年7月，百度搜索上线了简单搜索，事实上，该产品只是将手机百度的资讯等功能剔除，仅保留搜索功能。在今年直播答题爆发后，这款产品似乎找到了它商机——上周五，简单搜索更新了该产品，“助你答题抽奖，先声夺人。”更新语中描述道。

今日，搜狗CEO王小川在朋友圈宣布，搜狗借助汪仔在“一站到底”的OCR和答题技术，帮助大家冲顶各大问答平台。“这套技术不需要问答数据库，通过机器搜索语义以及搜索并给出唯一答案。”

搜狗CEO王小川朋友圈截图

事实上，淘宝上已经早已酝酿了相关产业链。在淘宝搜索直播答题的某一款产品名称，会出现生命值复活卡、题库以及答题辅助神器。复活卡在1-2元左右，题库在5-10元左右，更有8.8元的辅助神器。

其中一个淘宝卖家对辅助神器描述说，“题目说完1s给出正确答案（准确度受普通话标准度影响），90%的提醒可直接给出答案（需要数学计算的准确率会低一点。成功答题一次便可回本。”

另据界面新闻报道，已经有程序员自己写了一款能够在网站上自动检索答题信息的程序，程序可以修剪并识别图片中的文字内容，通过百度进行搜索关键词出现的次数，最后展示统计的信息。

但显然，普通的用户并不掌握这门技术，而相关产业特别是语音识别、图片识别类的公司对答题辅助工具的研究和开发或许正在路上。

一门划算的生意

“玩这个答题要花钱的吗？”一位用户问道，他好奇这些公司每日抛掷数百万现金给素不相识的用户们是为了什么。

陌陌副总裁、陌陌直播总经理贾维在接受新浪科技等媒体的采访时分析说，在线答题的模式实际上是将答题从电视台上搬到互联网，公司们都将它作为一种提升流量的方式，类似当年出行领域滴滴、快的的补贴方式，但产品导向也取决于如何设计产品，如果产品定位是“买量”，就要去强化分享。“整体算下来，我认为还是合理的。”

“芝士超人”以上周日晚间21:30场举例，在线答题用户为120万，而本场奖励为101万。“这也就意味获取一个流量成本不到一块钱，在现在获取流量成本水涨船高，高达十几、几十块钱。”映客方面表示。

一位业内人士评论说，“以前搞团购，一堆BD去扫街，再加上10元返利，才拿到用户，但现在效率更高了。”

新浪科技在ASO100上搜索发现，从App的下载量来看，两款新产品冲顶大会、芝士超人在近10天都迎来了大爆发，冲顶大会在一周内获得了超80万的下载量，花椒直播、西瓜视频也迎来App下载量的高峰。

冲顶大会下载量

芝士超人下载量

西瓜视频下载量

花椒下载量

从拼奖金额度到拼变现

这种低成本的获取流量也让公司们也越来越疯狂。

答题人数、题目难度、奖金额度，这是非常巧妙的需要平衡的数据，如果一场游戏最终每人瓜分的奖金只有几块钱，显然不足以维持用户长久的热情。

在更多人知道这场撒钱盛宴之前，冲顶大会的奖金还是只有1万元一场，但在更多的直播独角兽、甚至是今日头条这样的巨头涌进后，这家创业公司也不得不随即跟上，在晚间的热门时段祭出一场30万的奖金的游戏。

但也仅仅是稍大的平台的最低值而已，9日，冲顶大会的全天奖金大概在40万元左右，而其他平台的全天金额基本在400万左右甚至更多。

对于在线答题疯狂砸钱的行业现象，王思聪今日在微信朋友圈总结说， “2018年的第一周总结：王思聪撒币，张一鸣撒币，周鸿祎撒币，奉佑生撒币。

映客创始人奉佑生对此回应说，”我是12月24号开始撒的，我以为就我一个人撒，没想到你们都撒，不管你们撒不撒，反正我准备了10个亿，我会一直撒的。”

新浪科技查询映客主体公司蜜莱坞财报，截止2017年3月31日，蜜莱坞货币资金为6.4亿元，流动资产合计为19.41亿元，流动负债合计为8.6亿元。另外，2017年第一季度的利润为2.43亿元，虽然从账面上来看，映客一年的利润足以支撑这场知识游戏，但平台已经在为它寻找商业模式，并开始从比拼单场金额到变现能力。

1月9日，映客创始人奉佑生在微信朋友圈宣布，趣店分期旗下的大白汽车分期成为芝士超人的首位广告主，广告费为1亿元。当日，花椒的百万赢家迎来首个广告赞助商美团，并开设了美团专场。美团获得的权益包括主持人口播以及直播间的冠名和答题植入等，美团专场整个答题过程中共有四道美团植入问题，涉及美团的外卖业务、旅行业务等。

不过花椒方面暂未透露此次具体的投放金额，而映客和趣店的投资方有着共同的投资方，昆仑万维的创始人周亚辉。

直播答题的生命周期

狂欢了一周，直播答题的问题也渐渐凸显。平台技术难以承担短时间涌入的大量用户带来的技术故障，主持人参差不齐表达能力差带来的用户不满，甚至还有用户质疑，答题人数多于实时在线人数，在线人数虚假奖金被平台私藏，而也有用户在连续玩了几天后因为始终无法获得奖金而放弃、卸载。

直播答题始于国外的HQ，去年8月上线，是去年App Store上升最快的产品，而这种模式实际上也是《开心辞典》的线上化，但这波热潮能火多久？

“直播答题门槛低、耗时短、互动性强、娱乐属性明显、通关得奖金的同时还能涨知识。从这个角度来讲，产品生命周期是非常乐观的，例如《开心辞典》一路长红13年。并且未来我们也会不断对产品进行形式和内容的优化，进一步延长产品的生命周期。”映客方面表示。

陌陌直播总经理贾维认为，“现在单期奖金已经有100万了，马上会有更高、越来越高。在线答题如果持续进行，玩法肯定会改变。我们一直在做这方面的尝试和准备，优化玩法和奖励的方式，一是增强产品化，二是在内容化方式，增强娱乐性。”

贾维分析说，尝试在线答题的第二落点，或是优化《多数派选择》，一定会比现在的玩法更有想象空间，在他看来，在线答题也不一定非要拼钱。在线答题不会一家独大。“就好像我们直播，其实它就是音视频的实时互动。你抓到一个点，在这个点上你可以拓展，未来有很大的空间，互联网就是这样。”