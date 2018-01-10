中通快递反驳投资者：夸大利润率的指控毫无价值

新浪科技讯 北京时间1月10日下午消息，美国伯明翰市养老基金曾以夸大利润以吸引投资者为由将中通速递告上法庭。本周二，中通公司首席财务官郭健民（James Guo）说，这些指控毫无价值。该公司于2016年在美国首次公开上市，融资金额为14亿美元，为当年在美IPO规模最大的公司。

据国外媒体报道，去年，美国伯明翰市养老基金曾起诉中通快递及其纽约股票市场的承销商。该基金称，中通公司通过将其业务的某些低利润率部门排除在财务报表之外，以提高利润率，引诱投资者参与该公司2016年的股票首发。

中通公司是国内几大主要快递公司之一，其重要客户包括电子商务巨头阿里巴巴和京东。

“我们认为这些指控没有任何价值，我们会严格进行自我保护，并将协同美国律师，一起保护公司的权利，”在北京参加摩根斯坦利中国技术、媒体和电信会议时，中通公司首席财务官郭健民向记者表示。

尽管诉讼仍在进行中，但中通公司的订单增值率超过中国快递行业平均水平已是不争的事实，不过，郭建民没有透露的数字。他说，在去年光棍节当天，该公司处理了一亿多份订单，是国内快递企业中处理订单最高的公司之一。

相对于情人节，“双十一”光棍节连同黑色星期五和网络星期一，已成为世界上最大的购物活动之一。（斯眉）